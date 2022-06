UManresa acollirà entre l'1 i el 8 de juliol una nova edició de l'Escola d'Estiu del Bages. Aquest serà el segon any que el Centre d'Innovació i Formació en Educació (CIFE) de la Universitat assumeix l'organització d'aquesta activitat formativa, però serà la primera edició que es podrà celebrar amb normalitat i de manera presencial. Els seus responsables han dissenyat una oferta de set tallers formatius que compten, entre d'altres, amb la biòloga i experta internacional en educació, l'argentina Melina Furman. Les activitats d'aquesta edició inclouen dos diàlegs de l'Àgora Educació 2022 que, a diferència dels que s'han fet fins ara, es faran en horari de matí i que tractaran sobre escola i transformació comunitària i sobre eines digitals: ús i addiccions. A hores d'ara, ja hi ha unes 200 persones inscrites en els tallers i els diàlegs programats.

Melina Furmnan, una experta en educació de prestigi internacional

L'Escola d'Estiu del Bages comptarà amb la presència de Melina Furman, experta d'àmbit internacional en educació i transformació educativa. Furman és doctora en Ciències de l'Educació de la Columbia University, a més d'investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) d'Argentina. El seu treball se centra en la investigació de l'ensenyament del pensament crític i de la curiositat dels infants des de les primeres etapes educatives fins a la universitat. També treballa en la formació de docents per impulsar l'educació científica a les aules. Ha fet de consultora de diferents organismes internacionals i governamentals per a dissenyar i avaluar programes formatius. És autora de llibres i articles acadèmics com "La aventura de enseñar ciencias naturales", "Aprender ciencias en el jardín de infantes", "La ciencia en el aula" i "Guía para criar hijos curiosos".

Aquesta reconeguda experta en educació protagonitzarà el diàleg inaugural de l'Escola, que tindrà lloc el dia 1 de juliol. Furman conversarà amb Pepe Menéndez, docent i expert en transformació educativa, sobre "Escola i transformació comunitària". A banda d'aquesta conversa, que forma part del programa de l'Àgora 2022, Melina Furman oferirà el taller titulat "Innovar en la escuela real sin perderse por el camino", adreçat a docents de totes les etapes educatives, i un altre d'específic per a equips directius i càrrecs de coordinació que durà per nom "Una escuela diferente para enseñar distinto". UManresa aprofitarà l'estada de Furman a UManresa per dur a terme una acció formativa adreçada a docents i persones vinculades a la Universitat.

7 tallers amb formació de qualitat

Amb els dos tallers que impartirà Melina Furman són set les accions formatives incloses en aquesta edició de l'Escola d'Estiu del Bages. Tots els tallers programats tenen en comú la qualitat de les propostes amb l'objectiu que la formació rebuda contribueixi a millorar les habilitats i coneixements dels docents del territori. Els tallers programats tractaran sobre l'autoconeixement dels docents per millorar l'exercici de la professió; sobre el son infantil en l'etapa 0-3; sobre els laboratoris de lectura i els ambients de biblioteca; sobre la personalització de l'aprenentatge; i sobre recursos d'Artteràpia que es poden aplicar a l'aula.

Dues sessions de l'Àgora Educació 2022

A més de la conferència inaugural, l'Escola d'Estiu del Bages serà el marc d'un segon diàleg de l'Àgora Educació 2022, que des de principis d'any, i coincidint amb la commemoració dels 500 anys de l'estada d'Ignasi de Loiola a Manresa, analitza i debat sobre el paper de l'escola i la seva capacitat transformadora en la societat. El segon del diàleg que es farà dins del programa de l'Escola serà el dia 8 de juliol i tractarà sobre les eines digitals, sobre el seu ús i les addiccions que hi estan associades. En aquest diàleg hi intervindrà la psicòloga clínica de la divisió de Salut Mental d'Althaia i responsable de la unitat de joc psicològic i addiccions, Dominica Díaz, que conversarà amb Rosa Vila, mestra i bibliotecària que treballa en una escola d'alta complexitat.

Formació d'Idiomes

L'Escola d'Estiu del Bages forma part del compromís de la Universitat en la formació i millora de les competències de les persones que es dediquen professionalment a l'educació i que es desenvolupen durant tot l'any. Paral·lelament, la Universitat organitza durant tot l'any i també en format intensiu d'estiu, cursos d'idiomes que compten amb el reconeixement del Departament d'Ensenyament de la Generalitat com a activitat de formació permanent. L'oferta per a aquest estiu inclou l'opció d'acreditar els nivells B1 i B2 amb l'examen Oxford Test of English, una prova certificada per la prestigiosa Universitat d'Oxford i reconeguda externament per institucions educatives a nivell internacional.