La calor ja ha entrat a les cases, l’estiu ja ha tret el cap i els nostres peus es van destapant per sentir un petit corrent d’aire que els pugui refrigerar. Alguns ja comencen a fer escapades o vacances a la platja i a la muntanya i a gaudir de diferents activitats. Unes activitats en les quals no podem descuidar la cura dels peus. Per això, us hem fet un llistat de productes que no podran faltar al vostre necesser. En funció del plantejament de vacances que tingueu, ben segur que un estri o altre us serà útil.

Protecció solar: per evitar cremades i cuidar la pell.

Crema desodorant: per aquells peus que suen.

Crema hidratant: si la posem a la nevera la tindrem fresca per fer algun massatge relaxant al final de la jornada.

Crema antibiòtica: per si ens fem alguna ferida (consultar el podòleg que us visita per si teniu alguna al·lèrgia, i, per tant, quina és la més indicada per a vosaltres).

Vaselina o crema similar: per evitar ampolles si fem caminades. Recordeu que en cas de fer caminades, cal portar uns mitjons i sabates adequats a l’activitat.

Xancletes.

Una tovalloleta petita.

Tovalloletes humides per si no ens podem netejar els peus amb aigua.

Gases estèrils.

Unes tiretes.

Esparadrap o similar.

Unes cisalles, tallaungles, per si ens fes falta.

Una agulla de cosir i un fil de cosir per si tenim una ampolla.

Iode o clorhexidina per si ens hem de desinfectar alguna ferida. Aquests productes que us he enumerat serien els més bàsics. Per a més informació, us recomanem que consulteu el vostre podòleg de confiança perquè us aconselli productes per personalitzar el vostre necesser. Recordeu que si esteu en tractament per alguna patologia al peu l’haureu de sumar al vostre necesser ideal. Cristina Pina, podòloga de la Clínica Universitària