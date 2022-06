Una vintena d’alumnes del grau en Administració i Direcció d’Empreses (ADE) de la Facultat de Ciències Socials de Manresa han participat en una innovadora activitat basada en la metodologia de la simulació amb l’objectiu de treballar les habilitats comunicatives. Durant el curs, cada alumne ha hagut de treballar una idea de negoci que és la que van haver de presentar a un possible inversor acompanyant-lo en un breu recorregut d’uns dos minuts pel passadís de l’edifici FUB2 – UEmpresa. Posteriorment, si el projecte convencia l’inversor, l’estudiantat passava a una segona fase en la qual n’havia de fer una segona presentació davant d’un auditori integrat per suposats business angels. Aquest ha estat el primer curs que s’ha fet aquesta activitat que s’emmarca en el model innovador que s’està implantant a tots els estudis d’empresa d’UManresa.

Entre els treballs que van arribar a la fase final hi havia una gestoria online adreçada i especialitzada en autònoms i pimes, una empresa dedicada a la neteja de cotxes en sec a domicili i una empresa de confecció de vestits tradicionals marroquins online.

La metodologia de l’elevator pitch en un corredor

Els objectius que persegueix aquesta activitat són potenciar les habilitats comunicatives, tant les verbals com les no verbals, i la capacitat de reacció davant de situacions inesperades. Al mateix temps es treballen estratègies de venda com l’elevator pitch, que consisteix en condensar una idea de negoci utilitzant eines de persuasió per convèncer un inversor en un breu espai de temps i en un context d’atenció difusa. Finalment, aquesta simulació serveix per posar en evidència la importància de sintetitzar dades i de realitzar una comunicació concreta i efectiva.

En la simulació que ha protagonitzat l’estudiantat d’ADE s’ha canviar l’ascensor de l’estratègia elevator pitch per un corredor de l’edifici FUB2. Segons el director dels estudis d’Empresa d’UManresa, el doctor Marc Bernadich, “l’alumnat ha de treballar tècniques de comunicació per convèncer l’inversor utilitzant l’estratègia comunicativa AIDA (Atenció, Interès, Desig i Acció). Si l’alumne desenvolupa bé aquests quatre moments, aconseguirà convèncer l’inversor”.

Dels 20 alumnes que van participar en l’activitat, aproximadament un 30% van aconseguir la “targeta verda” de l’inversor que els donava pas a accedir a la segona fase de la simulació: una presentació oral per defensar el projecte, amb suport digital i davant d’un auditori de suposats business angels interessats a invertir en noves idees empresarials. En aquesta segona part de l’activitat, l’alumnat que no havia estat seleccionat durant la primera fase havia de tenir un paper actiu i formular preguntes, incòmodes o no, a les persones que presentaven el seu projecte.

Simulació aplicada a tots els estudis

Aquesta activitat de simulació ha estat dissenyada per docents de l’assignatura i per especialistes en simulació de la Universitat i més concretament en la simulació aplicada als negocis.

La simulació és una eina que UManresa utilitza en tota la seva oferta formativa, a partir d’ una metodologia pròpia. L’ha desenvolupat el Centre d’Innovació en Simulació, el CISARC, una institució pionera en l’ús de la simulació en la formació de professionals de tots els àmbits, tant de la salut com de l’empresa i les ciències socials.