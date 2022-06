UManresa ha celebrat aquest dimecres l’acte de cloenda del curs 2021-2022 del programa FUB+GRAN, una iniciativa que va néixer el curs 2012-2013 amb la finalitat de promoure l’aprenentatge al llarg de tota la vida i d’acostar persones majors de 55 anys a la Universitat. Enguany se’n commemora el desè aniversari, una fita que ha estat present en els parlaments de l’acte de lliurament dels diplomes a les 105 persones que han participat en aquesta darrera edició del programa. La sociòloga i escriptora Clara Fons ha estat l’encarregada de fer la lliçó de comiat als alumnes d’aquesta edició. L’acte també ha comptat amb l’assistència de l’adjunt a la direcció general de la Fundació Universitària del Bages, Antoni Llobet, la vicerectora del campus Manresa de la UVic-UCC, Sílvia Mas, i de la coordinadora del programa, Sílvia Mampel. Diego Ramon Alías Casado ha parlat en nom dels alumnes i la coral del programa FUB+GRAN ha tancat la commemoració amb una breu actuació i amb la interpretació de l’himne universitari, Gaudeamus Igitur.

En la lliçó de comiat, Clara Fons ha qualificat tots els participants en el programa FUB+GRAN com persones que tenen en comú l’interès per crèixer per dins, espiritualment, i per contribuir, d’aquesta manera a la millora de la societat. De la seva banda, Sílvia Mampel, ha fet un recull de paraules clau que defineixen aquest alumnat: constància, curiositat, perseverança, empatia, amistat, motivació, saviesa o fidelitat, entre d’altres. El representant dels alumnes ha agraït a la universitat que hagi donat aquesta segona oportunitat per aprendre a persones que no ho van poder fer en el seu moment i Valentí Martínez, director general de la Fundació Universitària del Bages, que ha intervingut en un vídeo enregistrat ha dit que totes les persones que formen part de FUB+GRAN són una part important de la comunitat universitària i els ha agraït el compromís i l’entusiasme per continuar aprenent. La darrera en intervenir ha estat la vicerectora del campus Manresa, Sílvia Mas, que ha afirmat que amb la seva presència a la Universitat, l’estudiantat del programa “enriqueix la Universitat perquè aporten un llarg recorregut vital i professional i la fan intergeneracional i cohesionada”.

10 anys de trajectòria i més d’un miler d’inscripcions

El que va néixer com una oferta formativa adreçada a persones majors de 55 anys s’ha consolidat com un programa a l’entorn del qual han nascut altres activitats paral·leles i que ha fomentat la relació entre persones d’una mateixa generació, la majoria de les quals ja han acabat la seva trajectòria laboral i busquen una manera de continuar adquirint coneixements i alimentant la seva curiositat intel·lectual. No obstant això, explica la coordinadora del programa, Sílvia Mampel, cada vegada és més habitual que els alumnes siguin persones més joves, fins i tot persones en actiu que tenen inquietuds per continuar aprenent. De fet, explica, l’aspecte relacional és un dels punts forts d’aquest programa, fet que va quedar palès durant la pandèmia, quan cap dels alumnes va voler substituir la formació presencial per formació online.

El programa es va iniciar durant el curs 2012-2013 amb només 16 persones, algunes de les quals encara continuen assistint a les diferents formacions. En els inicis, el programa oferia un itinerari formatiu comú per a tothom que amb els anys s’ha anat ampliant amb formacions i itineraris més específics adaptats als interessos de l’alumnat. “El boca-orella va funcionar molt bé i de seguida el nombre d’inscrits va anar creixent fins arribar als dos centenars d’inscripcions en un curs”, explica Mampel. En aquests 10 anys de trajectòria, el programa ha tingut molt bona resposta i s’ha arribat a superar el miler d’inscripcions en totes les activitats que s’han realitzat.

La coordinadora del programa en destaca també el vessant social que es genera a l’entorn de FUB+GRAN, que permet als participants conèixer persones noves, fer amistat, participar en activitats com la Coral o el Cineclub i establir noves relacions en una etapa vital en la qual això no és gaire habitual.

Per a Sílvia Mampel, tant l’aspecte social, com la diversificació de l’oferta temàtica de les formacions i la qualitat del professorat són les principals claus de l’èxit d’aquest programa.