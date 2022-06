L’MBA d’UManresa ha incorporat nous elements de valor a la seva proposta formativa i de desenvolupament professional, entre els quals destaca la inclusió d’estades en països estrangers. La tria d’aquests destins ha tingut en compte que siguin llocs amb ecosistemes empresarials que hagin esdevingut referents econòmics mundials. Així, diferents acords signats amb les universitats Reichman d’Israel, Blas Pascal d’Argentina, San Diego dels Estats Units d’Amèrica i Vaasan Ammattikorkeakoulu de Finlàndia permetran que, el proper curs, els participants a aquest programa de formació directiva d’alt nivell puguin completar la seva formació a l’estranger.

Universitats diferents d’ecosistemes empresarials diferents

Cada universitat internacional ha dissenyat propostes diferents amb l’objectiu de donar a conèixer les particularitats de l’ecosistema econòmic i empresarial en la qual està immersa. La Reichman University d’Israel aprofundirà en els motius que han permès fer d’aquest país el primer en nombre d’startaups fora de Silicon Valley. A través de conferències, estudis de casos i visites tant a empreses com a laboratoris d’emprenedoria, explicaran quins són els factors que faciliten i fan més àgil el procés d’innovació, com es poden millorar les habilitats de gestió de la innovació o com s’ha treballat la cultura nacional de l’startup en aquest país de l’Est del Mediterrani.

La Universitat Blas Pascal de Córdoba a l’Argentina aportarà exemples sobre com incorporar la sostenibilitat, la innovació i la internacionalització com a trets diferencials de l’empresa. La University of San Diego explicarà la seva experiència sobre el paper de la diversitat i la multiculturalitat en la competitivitat de les companyies i els territoris. Finalment, la Vaasan Ammattikorkeakoulu University of Applied Sciences de Finlàndia és una porta oberta per conèixer els clústers d’empreses tecnològiques que aconsegueixen fer-se un lloc en un mercat global.

Aprendre i ampliar la xarxa de relacions

Les visites internacionals també inclouran una agenda de trobades adreçada a ampliar la xarxa de contactes dels participants. L’MBA d’UManresa està concebut com un programa formatiu però també de desenvolupament professional. Per això, l’establiment de relacions personals és un dels objectius que es treballa amb insistència al llarg de tot el curs i que es reforçarà durant aquests viatges d’estudi amb la promoció d’espais per a la creació d’una xarxa internacional de contactes de valor.

Més enllà de les estades internacionals, que són opcionals, els participants a l’MBA d’UManresa entraran en contacte amb el professorat d’aquestes universitats durant el curs a través de masterclasses online síncrones durant les quals els presentaran diferents continguts relacionats amb les seves respectives experteses.

Els responsables del programa han decidit sumar el component internacional a la resta de trets distintius que ja tenia el programa en les seves edicions anteriors, com ara el treball sobre autoconeixement i millora personal de cada participant, els itineraris d’acompanyament i coaching personalitzat i l’ús de la simulació per a l’entrenament d’habilitats de comunicació o la resolució de conflictes i lideratge d’equips.

Un acord amb amec completa la renovació de l’MBA

A més dels acords amb les universitats estrangeres, UManresa també ha iniciat una col·laboració amb l’Associació d’Empreses Industrials Internacionalitzades (amec) per treballar amb els participants de l’MBA noves capacitats que els permetin ser competents i competitiu en el nou entorn de negocis: anticipació, adaptabilitat, col·laboració, sostenibilitat i glocalització.