La Facultat de Ciències de la Salut de Manresa ha fet aquest mes de juny la segona edició de les ACOE (Avaluació Clínica Objectiva i Estructurada) adreçada a l’estudiantat de segon curs del grau en Infermeria. Després d’una primera prova pilot que es va dur a terme el curs passat amb l’objectiu d’instaurar un sistema d’avaluació de competències, en aquesta segona edició s’ha apostat per incrementar el nombre d’escenaris i situacions als quals s’havia d’enfrontar l’estudiantat, en total 126 persones. Així, dels 5 escenaris i situacions que van formar part de les ACOE el curs passat, s’ha passat a 10.

6 competències per avaluar en escenaris simulats

Les ACOE del grau en Infermeria d’UManresa es duen a terme al Centre d’Innovació en Simulació, el CISARC, un espai dotat dels equips i la tecnologia necessàries per fer front a la complexitat d’unes proves com aquestes, ja que es desenvolupaven simultàniament en rodes de 10 estudiants. Les diferents situacions i escenaris estaven dissenyats amb l’objectiu de valorar diferents aspectes competencials relacionats amb el treball en equip i la relació interprofessional, la comunicació amb l’usuari, la seguretat de les persones, els procediments i els protocols, el procés de cures i qüestions d’ètica, valors i aspectes legals.

Per avaluar les competències en tots aquests àmbits, l’estudiantat ha hagut de resoldre i enfrontar-se a situacions com les cures d’una ferida postquirúrgica, la gestió d’un conflicte protagonitzat per una pacient, un canvi de bolquers a una persona adulta o relacionar-se amb familiars d’una persona depenent. En alguns casos, les situacions i escenaris es van simular amb actors i en d’altres amb simuladors de diversa complexitat.

Avaluar els coneixements a l’equador dels estudis

El principal objectiu de les ACOE del grau en Infermeria d’UManresa és avaluar, just a la meitat de la formació, el nivell assolit en l’adquisició de competències que seran bàsiques en el desenvolupament professional de les futures infermeres i infermers. La realització d’aquestes proves permet a l’estudiantat conèixer el seu nivell competencial per poder-lo millorar en els propers cursos.. La prova també aporta informació als docents sobre el nivell dels diferents grups i de l’estudiantat de manera individual. Al mateix temps, implantar aquest tipus de prova permet avançar en l’objectiu dels estudis de convertir les ACOE en una eina d’avaluació imprescindible per superar el Pràcticum de quart curs en finalitzar els estudis.

25 docents, tècnis de simulació, informàtics i actors

Un dels elements que demostren la complexitat de desenvolupar aquest tipus de prova és el nombre de persones que intervenen en la seva preparació i desenvolupament. Així, durant els tres dies que van durar, va caldre mobilitzar 25 docents avaluadors, sis actors, dos tècnics especialitzats en simulació i els serveis informàtics de la institució, que s’encarreguen de preparar i supervisar el bon funcionament del programa informàtic que fa possible la realització de l’ACOE.

Sobre UManresa

UManresa és el campus Manresa de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya especialitzat en tres àrees de coneixement: Ciències de la Salut, Educació i Empresa. Imparteix formació superior (graus universitaris, Cicles Formatius de Grau Superior i màsters i postgraus). La seva oferta es completa amb formació continuada de curta durada i també amb la del Servei d’Idiomes. Compta amb altres serveis complementaris estretament vinculats a les seves àrees d’especialització: la Clínica Universitària, el Lab 0_6 (laboratori de ciència per a infants), CISARC, el Centre d’Innovació en Simulació, l’escola bressol Upetita i el Centre de Documentació en Literatura Infantil i Juvenil Josep Maria Aloy.