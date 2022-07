Més de 8.000 títols de literatura infantil i juvenil constitueixen el fons del Centre de Documentació Josep Maria Aloy que UManresa ha inaugurat avui a l’edifici FUB4 – UEducació amb la presència de familiars del crític i expert, representants de la Universitat i de la comissió que ha vetllat per una bona distribució del seu llegat. Durant el mes de juny i juliol s’ha treballat en el trasllat del fons des del seu domicili fins a la Universitat i serà a partir del mes de setembre que s’iniciarà el treball tant de catalogació com de dinamització del fons, el més important del país en llengua catalana.

La vicerectora del campus Manresa de la UVic-UCC i degana de la Facultat de Ciències Socials de Manresa, Sílvia Mas, ha agraït a la família “l’immens regal que suposa aquesta donació” perquè “no només ens donen uns llibres i uns arxius, ens regalen el temps d’una persona, la passió i la perseverança d’un estudiós, la convicció i l’obstinació d’un salvador d’històries i paraules, en definitiva, el somni de tota una vida”. Per això, ha afegit, “des de la Universitat, fem nostre aquest llegat amb un alt sentit de la responsabilitat i amb el ferm compromís de voler retornar a la societat el que ens ha estat donat”.

En nom de la comissió Aloy Rovelló, el grup de persones a qui Josep Maria Aloy va fer l’encàrrec de gestionar el seu llegat quan ell no hi fos, Llorenç Capdevila, ha reconegut que trobar un espai adient per al fons de literatura infantil i juvenil va semblar, d’entrada, el repte més difícil de la tasca que se’ls va encomanar, però s’ha acabat resolent amb “la millor ubicació que podia tenir la col·lecció de literatura pública infantil i juvenil en català més important del país”. A més, ha dit, és una ubicació que farà que el seu llegat “continuï viu” i constitueix una molt bona manera de retornar “la generositat que ens va regalar en vida”.

Finalment ha intervingut el president del Patronat de la Fundació Universitària del Bages, alcalde de Manresa i fill de Josep Maria Aloy, Marc Aloy. Aloy ha explicat que la biblioteca que des d’ara serà a la Universitat “és el paisatge de la nostra infantesa” i que per a la família és “un final feliç i emocionant” que UManresa l’hagi acceptat i que ho hagi fet amb una “delicadesa exquisida”, creant un espai expressament per a la col·lecció i entenent perfectament el sentit del llegat, que va més enllà de ser una col·lecció de títols.

L’acte ha culminat amb la lectura d’un conte escrit per Josep Maria Aloy, titulat “Un cotxe a la biblioteca. Un conte quasi real”, que ha anat a càrrec de l’actriu i neboda d’Aloy, Laia Oliveras.

Donar continuïtat a la tasca de Josep Maria Aloy

UManresa ha assumit el repte de fer-se càrrec d’aquest fons amb la voluntat de donar continuïtat a la tasca de dignificació i difusió de la literatura infantil i juvenil en català duta a terme en vida per Josep Maria Aloy. En aquest sentit, a partir del mes de setembre, i amb la col·laboració de la Biblioteca del Campus Universitari de Manresa (BCUM), es farà la catalogació del fons. Està previst que en aquesta tasca hi pugui treballar alguna persona que estudiï el grau en Mestre en Educació Infantil a UManresa i, per això, es convocarà una beca específicament amb aquest objectiu.

També, a partir de setembre, es constituirà una comissió que s’encarregui de fer propostes de dinamització del fons. Serà una comissió de perfil divers, integrada per persones tant de dins com de fora de la Universitat, i que implicarà diferents entitats i institucions que treballen en l’àmbit educatiu amb capacitat per fer aportacions interessants per a la promoció de la lectura i la literatura entre infants i joves a partir del fons del Centre de Documentació.

Segons la vicerectora del campus i degana de la Facultat de Ciències Socials de Manresa, Sílvia Mas Sañé, “hem d’aconseguir que el Centre de Documentació treballi, com ho va fer Josep Maria Aloy, per dignificar i donar a conèixer la literatura infantil i juvenil que es fa en català”. Per això, afegeix, “volem que el Centre sigui un lloc viu, on hi hagi activitat, on hi passin coses que contribueixin a aquests objectius i que ens permetin donar continuïtat a la feina que va fer Josep Maria Aloy en vida”.

Dignificació i prestigi de la literatura infantil i juvenil

La figura de Josep Maria Aloy és clau en la reivindicació i reconeixement de la literatura infantil i juvenil feta als Països Catalans. El seu treball va centrar, precisament, la conferència inaugural que va oferir Sílvia Mas a la dotzena edició de l’Escola de Literatura Infantil i Juvenil de la UVic-UCC, que es va fer la setmana passada a l’Abadia de Montserrat. En la seva intervenció, Mas va glossar la figura d’Aloy com la d’una persona del tot compromesa amb la divulgació d’aquesta literatura a través de tots els mitjans que tenia a l’abast, entre ells, el suplement Idees del diari Regió7 i el seu blog “Mascaró de Proa”, que va publicar entre el juny de 2012 i el maig de 2019. Aquests van ser alguns dels altaveus que Josep Maria Aloy va aprofitar per reivindicar les novetats que es publicaven en literatura infantil i juvenil en català, descobrir nous autors i per recuperar els clàssics.

Segons va explicar Mas en la conferència, Aloy defensava la necessitat de prestigiar els autors catalans que es dedicaven a aquest tipus de literatura. Al mateix temps, era crític amb la societat pel fet de no donar a la literatura infantil i juvenil la rellevància que es mereixeria. Aloy creia que si joves i infants no llegien, era responsabilitat de tothom: d’escoles, de famílies, de bibliotecaris i dels polítics que no hi destinen els recursos suficients . Això requereix, defensava, de prestigiar tot l’ecosistema de la literatura infantil i juvenil, des dels autors, que han d’escriure amb la màxima qualitat, fins als crítics, que s’han de professionalitzar.

En la glossa de Josep Maria Aloy a la conferència, Mas també va posar de relleu la gran coherència i perseverança del discurs del crític i expert en aquesta defensa, des del primer fins a l’últim dia, i aprofitant tots els altaveus que tenia a l’abast.

Biògraf de Josep Vallverdú i curador de Joana Raspall

Més enllà del seu paper com a divulgador i crític literari en el camp de la literatura infantil, Josep Maria Aloy (Manresa 1948-2020) és especialment conegut pel seu paper de biògraf de Josep Maria Vallverdú. De fet, el seu fons vinculat a aquest autor serà cedit a la Universitat de Lleida (UdL).

D’altra banda, és autor d’un parell de títols de narrativa infantil i juvenil, com “Renoi, quin conte!” (1996) i “Una picoreta estranya” (2000); del llibre de poesia infantil “La lluna, la Bruna”; com a especialista en l’obra de Josep Vallverdú, va fer de curador del recull “Contes en òrbita” (1991) i va escriure “Camins i paraules: Josep Vallverdú, l’escriptor i l’home” (1998) i “Retrats” (2013); en el camp dels estudis literaris és l’autor de “Et diran que llegeixis, Bernat. Mig segle de Literatura Catalana per a joves (1960-2010)”; i curador de les obres de Joana Raspall “Bestiolari de Joana Raspall” (2014), “Olor de maduixa” (2016) i “Amb sabates de molsa” (2018).

Professionalment va exercir de mestre a l’escola Badia-Solé de Manresa. Durant més de trenta anys va treballar com a tècnic de Justícia Juvenil al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

Sobre UManresa

UManresa és el campus Manresa de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya especialitzat en tres àrees de coneixement: Ciències de la Salut, Educació i Empresa. Imparteix formació superior (graus universitaris, Cicles Formatius de Grau Superior i màsters i postgraus). La seva oferta es completa amb formació continuada de curta durada i també amb la del Servei d’Idiomes. Compta amb altres serveis complementaris estretament vinculats a les seves àrees d’especialització: la Clínica Universitària, el Lab 0_6 (laboratori de ciència per a infants), CISARC, el Centre d’Innovació en Simulació, l’escola bressol Upetita i el Centre de Documentació en Literatura Infantil i Juvenil Josep Maria Aloy.