UManresa, a través del projecte eHEALTHINKING, ha obert les inscripcions de la segona edició del programa formatiu, d’assessorament i acompanyament per a persones que vulguin posar en marxa projectes tecnològics en els sectors de la salut i social. eHEALTHINKING és una plataforma d’emprenedoria concebuda com un viver d'idees innovadores i com a acceleradora de productes i serveis tecnològics que tinguin un impacte tant en els àmbits de la salut com en el social. Participar en aquest programa ofereix als emprenedors la possibilitat de formar-se i rebre assessorament per part de professionals i entitats de reconegut impacte internacional amb els quals podran interactuar durant tot el procés de conversió de les seves idees en productes o serveis per ser llançats al mercat. D’aquests avantatges se n’han beneficiat fins ara els impulsors dels 12 projectes que han participat en la primera convocatòria.

Formació gratuïta adaptada a les necessitats d’emprenedors dels sectors salut i social El programa s’ha dissenyat tenint en compte les peculiaritats dels ecosistemes que envolten els projectes dels àmbits de la salut i social. Aquests són sectors que requereixen del domini de les característiques dels productes sanitaris, així com de les especificitats que té la recerca que hi està associada. Aquesta segona edició del programa formatiu es posarà en marxa el 15 de setembre i s’allargarà fins al 17 de desembre. Es tracta d’una formació de 100 hores de durada, totalment subvencionada i que s’impartirà en un format híbrid que combinarà sessions online i sessions presencials. El programa inclou tallers, sessions de simulació, assessorament metodològic i tutories personalitzades. UManresa, líder del projecte A banda de la formació adreçada a emprenedors, eHEALTHINKING també funciona com a plataforma acceleradora de projectes tecnològics i com a punt de trobada de creadors amb tot un ecosistema d’empreses i entitats especialitzades en tecnologia, telecomunicacions, malalties cròniques i dependència. UManresa promou aquest programa, que està subvencionat pel Departament d’Empresa i Treball amb cofinançament dels Fons Socials Europeus Plus. També compta amb el suport de Caixa d’Enginyers. Donar resposta als reptes de l’envelliment i la cronicitat eHEALTHINKING va néixer amb l’objectiu de contribuir a resoldre els reptes que planteja l’envelliment de la població, com ara la cronicitat d’algunes malalties i la dependència. Aquesta realitat fa necessàries solucions tecnològiques i que integrin totes les persones que intervenen en l’atenció d’aquestes persones, des del propi pacient fins a cuidadors, familiars, professionals de la salut i dels serveis socials, associacions de malats i de familiars, ONG i centres de salut (hospitals, sociosanitaris, atenció primària). El projecte vol implicar també empreses tecnològiques, centres de recerca, centres d’innovació i personal investigador especialitzat en aquest àmbit. Sobre UManresa UManresa és el campus Manresa de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya especialitzat en tres àrees de coneixement: Ciències de la Salut, Educació i Empresa. Imparteix formació superior (graus universitaris, Cicles Formatius de Grau Superior i màsters i postgraus). La seva oferta es completa amb formació continuada de curta durada i també amb la del Servei d’Idiomes. Compta amb altres serveis complementaris estretament vinculats a les seves àrees d’especialització: la Clínica Universitària, el Lab 0_6 (laboratori de ciència per a infants), CISARC, el Centre d’Innovació en Simulació, l’escola bressol Upetita i el Centre de Documentació en Literatura Infantil i Juvenil Josep Maria Aloy.