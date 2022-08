UManresa estrenarà el proper dia 30 d'agost l'espai Explora 0-3, un espai de ciència i experimentació per a infants fins als 3 anys. Aquest és un dels espais que forma part de la Upetita, l'escola bressol de la Universitat que es posarà en funcionament a partir del proper mes de setembre. L'Explora 0-3 és un espai especialment dissenyat perquè els infants més petits entrin en contacte amb propostes de ciència i d'experimentació que fomentin la seva curiositat.

L'obertura del nou espai, que a partir del setembre funcionarà de forma regular, es fa coincidir amb la Festa Major i es presenta com una proposta més dins del programa festiu adreçada al públic familiar. Obrirà els dies 30 i 31 d'agost, de les 9.30 h a les 11.30 h. Serà una activitat gratuïta, però que requereix d'inscripció prèvia que cal fer en aquest enllaç.

Més espais de ciència per a infantsLa construcció de l'edifici FUB4 - UEducació ha permès ampliar les propostes de ciència per a infants d'UManresa. El nou edifici permet arribar a més infants amb propostes adaptades a les diferents edats per promoure el seu acostament a la ciència i l'experimentació. Així, l'edifici FUB4 disposarà de l'espai Explora per a infants fins als 3 anys, el Lab 3_6 i el Lab 6_8.

El Lab 0-6 d’UManresa va néixer a principis de l’any 2016 amb l’objectiu d’impulsar i promoure l’educació científica a les primeres edats a l’aula. Cada any rep una mitjana de 15.000 infants que es desplacen a les instal·lacions d’UManresa per participar en activitats relacionades amb la ciència i l’experimentació. A hores d'ara i abans d'iniciar el curs 2022-2023, les visites escolars per al Lab 3_6 ja estan completes.