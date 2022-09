El XL congrés de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE) ha premiat dos treballs presentats per l’equip del projecte DESKcohort, que lidera UManresa. Es tracta de dos treballs que constaten el consum abusiu d’alcohol entre adolescents de la Catalunya Central durant el període de restriccions per la COVID-19 i el consum intensiu d’alcohol i cànnabis entre la població universitària. El Congrés es va celebrar entre el 30 d’agost i el 2 de setembre a Donostia. A més dels dos treballs premiats també s’hi van presentar estudis sobre violència sexual i orientació sexual i malestar emocional i orientació sexual en adolescents. Els estudis s’han desenvolupat durant el darrer any i formen part de la primera i segona onada del projecte DESKcohort que analitza i fa seguiment dels hàbits en relació amb la salut entre adolescents escolaritzats a la Catalunya Central i del projecte DESK-Uni, que estudia els mateixos hàbits entre l’estudiantat de la Universitat.

Consum de risc durant el confinament i reelació entre orientació sexual i consum de cànnabis

L’estudi sobre el consum d’alcohol i cànnabis entre universitaris, titulat Violencia sexual, orientació sexual i comportaments de salud en adolescentes escolarizados en la Catalunya Central, afirma que hi ha una associació entre l’orientació sexual i el consum de risc de cànnabis. Els resultats del treball indiquen que hi ha una relació entre haver patit violència amb contacte físic i el consum de risc d’alcohol.

Pel que fa a l’article sobre consum de substàncies durant el confinament, Consumption of Alcohol, Cannabis, and Tobacco in a Cohort of Adolescents before and during COVID-19 Confinement, conclou que les persones adolescents de la Catalunya Central van reduir el seu consum de risc d’alcohol i cànnabis i consum diari de tabac durant el període de confinament. A més, els resultats indiquen que amb l’edat augmenta la probabilitat d’empitjorar el consum de risc de substàncies. L'estudi va ser realitzat amb dades de la primera onada del DESK i amb dades recollides durant el confinament per la COVID-19.

Reconeixements a joves investigadors i a primeres publicacions científiques

Els treballs amb dades del DESKcohort van ser presentats per tres investigadores de l’Interinstitutional Research Group in Epidemiology and Public Health in the Digital Health context (Epi4health) de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC). Helena Gonzàlez va presentar el treball “Violencia sexual, orientació sexual i comportamients de salud en adolescentes escolarizados en la Catalunya Central” i Gemma Drou, “Malestar emocional segons orientació sexual i gènere en adolescents, i el paper mediador del assetjament escolar, des d’una perspectiva territorial”. De la seva banda, Judit Rogés va presentar un “Estudi quasiexperimental sobre el consum abusiu d’alcohol abans i després de les restriccions per COVID-19”, treball que parla sobre l’efecte de la COVID-19 en el consum de substàncies, que forma part del Plan Nacional Sobre Drogas i que està en fase preliminar de publicació. Per altra banda, Ainara Díaz, de la Universitat de Santiago de Compostela, va presentat el treball “Factors associats al consum intensiu d’alcohol i cànnabis en població universitària”, amb dades del projecte DESK-Uni.

El treball presentat per Ainara Díaz va ser premiat dins la modalitat de millors comunicacions presentades per persones investigadores joves, que atorga el grup de la SEE-CIBERESP. Per altra banda, el Grupo Español de Jóvenes Epidemiólogos/as y Salubristas (EJE), amb col·laboració amb la SEE, van atorgar el premi a la millor primera publicació científica a l'article "Consumption of Alcohol, Cannabis, and Tobacco in a Cohort of Adolescents before and during COVID-19 Confinement", presentat per Judit Rogés, coordinadora del treball de camp del DESKcohort.

Sobre DESKcohort

El DESKcohort és un projecte liderat per la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) amb el suport de la Subdirecció General de Drogodependències de l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) i el Departament d’Ensenyament. En el projecte hi col·laboren el Centro de Investigación Biomédica en Red de Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP), la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), el Centre d’Estudis Epidemiològics sobre les Infeccions de Transmissió Sexual i Sida de Catalunya (CEEISCAT) i els serveis territorials de Catalunya Central de l'ASPCAT.

Sobre UManresa

UManresa és el campus Manresa de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya especialitzat en tres àrees de coneixement: Ciències de la Salut, Educació i Empresa. Imparteix formació superior (graus universitaris, Cicles Formatius de Grau Superior i màsters i postgraus). La seva oferta es completa amb formació continuada de curta durada i també amb la del Servei d’Idiomes. Compta amb altres serveis complementaris estretament vinculats a les seves àrees d’especialització: la Clínica Universitària, el Lab 0_6 (laboratori de ciència per a infants), CISARC, el Centre d’Innovació en Simulació, l’escola bressol Upetita i el Centre de Documentació en Literatura Infantil i Juvenil Josep Maria Aloy.