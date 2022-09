Més activitat, tant acadèmica com extrauniversitària, i més participació de l’alumnat en la definició dels continguts: aquestes són les novetats més importants que incorpora el programa USènior en relació al seu antecessor FUB+GRAN. Després d’una trajectòria de 10 anys d’apropament de la Universitat al col·lectiu de majors de 55 anys, UManresa aposta per fer créixer el seu programa per a sèniors i per vincular-lo de manera més estreta a l’estructura universitària.

Aquesta decisió s’emmarca dins de la voluntat d’UManresa d’aprofundir en els pilars de la seva filosofia: fomentar el creixement personal i professional dels individus al llarg de tot el seu cicle vital; participar activament en la generació i transferència de coneixement, no només en l’entorn acadèmic sinó també al conjunt de la societat; i promoure un impacte positiu de la seva activitat en la dinàmica econòmica, social i cultural de la Catalunya Central. Més formació, més activitats Així, d’una banda, es preveu incrementar l’oferta de cursos trimestrals en quatre àrees, Cultura i Humanitats, Ciència i Tecnologia, Entendre l’actualitat i Tallers, i completar aquests itineraris formatius amb diferents experiències (visites, viatges culturals, sortides i voluntariat) i amb activitats culturals que es duran a terme dins de la Universitat (coral, cinefòrum, jornades). També té la intenció d’intensificar la relació amb altres grups de sèniors d’universitats tant del país com de fora. D’altra banda, les persones matriculades als cursos podran participar de manera més directa, activa i estable en la presa de decisions sobre l’orientació del programa. Un consell assessor, que comptarà amb representants escollits democràticament entre l’alumnat, assumirà funcions de seguiment del desenvolupament del programa i de proposta d’activitats, a més d’impulsar les relacions amb altres grups d’universitaris sèniors. La matrícula per al primer trimestre del curs 2022-2023 s’obre el 12 de setembre de 2022 i s’ha de fer online a www.umanresa.cat. Inclou els monogràfics Història de Catalunya I, Autoconeixement i intel·ligència emocional, L’univers de Gaudí, Com es fabriquen les notícies. Com funcionen els mitjans de comunicació, Oratòria i De l’internet 1.0 a l’internet 4.0. La inscripció a aquests cursos dona dret a prendre part en les activitats extrauniversitàries com la coral, el cinefòrum, les visites, sortides i viatges culturals o les trobades interuniversitàries. Una trajectòria de 10 anys El programa FUB+GRAN va néixer fa 10 anys en la modalitat d’extensió universitària per a persones majors de 55 anys. Inicialment, va oferir itineraris formatius anuals que, a partir del curs 2017-2018, es van convertir en monogràfics trimestrals sobre diferents temàtiques: història, literatura, ciència i tecnologia, economia, art o filosofia, entre altres. Durant aquesta dècada, també es van posar en marxa diferents iniciatives culturals obertes als alumnes del programa com ara una coral, sessions mensuals de cinefòrum o un club de lectura. Més de 200 persones diferents han participat, en un moment o altre, de les activitats del programa FUB+GRAN.