Després de dos cursos d'haver d'adaptar les estades de pràctiques a la situació derivada de la pandèmia de COVID-19, avui, 26 de setembre, els alumnes de quart curs del Grau en Infermeria d'UManresa s'ha incorporat al primer dels quatre rotatoris de pràctiques que haurà de fer al llarg del curs. De fet, les persones que fan el darrer curs d'Infermeria van ser les primeres a incorporar-se a les aules el dia 5 de setembre amb l'objectiu de preparar aquestes estades formatives en hospitals i centres de salut. Enguany són 107 persones les que participen en els pràcticums de quart curs, que faran en 142 centres de 48 corporacions sanitàries. Althaia, Xarxa Assistencial Universitària, ha fet avui la recepció dels prop de 50 alumnes que s'incorporen als seus serveis.

Un darrer curs d'Infermeria centrat en la pràctica

La formació de les infermeres té un vessant eminentment pràctic durant el darrer curs del grau. Les pràctiques que fa l'alumnat tenen com a finalitat que aquest integri i posi en pràctica els coneixements i habilitats que s'han treballat a les aules. Segons explica la directora dels estudis, Carme Valiente, "és en la pràctica on l'estudiant demostra la seva competència". A més, aquestes estades són una oportunitat per als futurs infermers per fer contactes que facilitin el seu accés al món laboral quan acabin els estudis i per als centres assistencials permet conèixer com treballen de cara a contractar nou talent per incorporar a les seves plantilles.

Les estades de pràctiques de quart curs s'allarguen durant gairebé sis mesos, que es divideixen en quatre rotatoris de sis setmanes cadascun. Tot l'alumnat ha de passar per un centre d'atenció primària, per unitats de serveis especialitzats, per unitats d'atenció a persones en estat crític i per unitats d'hospitalització.

Una gran diversitat de centres i serveis sanitaris i sociosanitaris

La majoria d'aquestes pràctiques es fan en hospitals universitaris i es desenvolupen en unitats d'hospitalització, com cirurgia, medicina interna, traumatologia, pediatria, salut mental, i en unitats d'atenció a crítics, com les UCI, emergències o reanimació. A banda dels hospitals, l'alumnat també passa per serveis sanitaris d'atenció comunitària, com ambulatoris que permeten als estudiants conèixer com es treballa a la consulta o en programes d'atenció comunitària que treballen en escoles, residències o atenció domiciliària, entre d'altres. Les pràctiques es desenvolupen també en centres d'atenció sociosanitària adreçats a persones amb dependència i vulnerabilitat, en centres residencials d'atenció geriàtrica bàsica i en llocs diversos com centres penitenciaris, centres d'atenció a drogodependències, el Banc de Sang o centres d'atenció terapèutica, mútues de treball, entre d'altres.

La complexitat de la gestió de les pràctiques d'Infermeria

Per fer possible que cada estudiant passi per quatre rotatoris de pràctiques, la Universitat ha de coordinar-se amb els centres sanitaris per gestionar fins a 424 llocs de pràctiques que es fan en 142 centres pertanyents a 48 corporacions de l'àmbit de la salut. L'equip de coordinació de pràctiques, format per dues professores dels estudis, i amb el suport del departament de carreres professionals, té l'encàrrec d'organitzar i gestionar aquest complex entramat d'estades, amb les referents de les diferents institucions. A més, hi ha 27 docents entre professorat propi i col·laborador de la Universitat que fa el seguiment i acompanyament dels estudiants durant les pràctiques.

A aquestes xifres cal sumar-hi la gestió de les pràctiques que es fan durant els altres cursos del Grau en Infermeria. En total, són 546 alumnes d'Infermeria els que aquest curs 2022-2023 faran un total de 1.368 estades/rotatoris de pràctiques als centres sanitaris i sociosanitaris.