UManresa – Fundació Universitària del Bages ha acollit aquest dilluns, 3 d’octubre, l’acte de lliurament de les beques als 34 alumnes que aquest curs 2022-2023 formaran part de la cinquena i la sisena promoció del programa UniversiMÉS. Aquest programa, pioner a l’estat espanyol i amb una trajectòria de quatre promocions titulades, és possible gràcies al compromís de totes les institucions i entitats implicades, AMPANS i UManresa – FUB, i a l’aportació econòmica de la Fundació Antigues Caixes Catalanes i BBVA. Aquesta aportació és bàsica per a la continuïtat d’un programa que s’adreça a persones amb altres capacitats i que les acosta a la universitat per donar-los l’oportunitat d’ampliar els seus coneixements culturals i socials.

L’acte de lliurament de les beques ha comptat amb la presència del director general de la Fundació Universitària del Bages – UManresa, Valentí Martínez, del director de la zona Catalunya Central de BBVA, Robert Figuera, del president de la Fundació Antigues Caixes Catalanes, Jaume Ribera, i del president d’AMPANS, Sebastià Catllà.

Un programa referent i que fa millor la Universitat

“Un programa que ha esdevingut un referent perquè permet la inclusió de persones amb diversitat a la universitat”. Així ha definit Sebastià Catllà el programa UniversiMÉS, que ha animat tot l’alumnat que avui s’hi ha incorporat a aprofitar-lo per l’oportunitat que representa. De la seva banda, Robert Figuera ha qualificat el programa com una iniciativa que contribueix a enriquir tota la comunitat universitària amb la seva aportació a la plena inclusió. En la seva intervenció, Jaume Ribera ha dit que “cultura i formació contribueixen a fer un món millor i que UniversiMÉS encara va més enllà perquè permet que persones amb altres capacitats accedeixin a formació de nivell universitari.

En nom de l’alumnat, Juan José Doña ha advertit els presents que UniversiMÉS és un programa d’èxit que altres localitats “ja volen copiar” i ha aconsellat als nous alumnes que s’hi incorporen a aprofitar totes les classes i a perdre la por a fer preguntes.

Ha tancat l’acte el director general de la Fundació Universitària del Bages, Valentí Martínez, que ha donat la benvinguda a la comunitat universitària als nous alumnes. S’ha adreçat especialment als que comencen per primera vegada el programa per dir-los que deixin la por i les inseguretats normals en iniciar un projecte com aquest per aprendre i créixer com a persones. Segons Martínez, UniversiMÉS és “un programa que suma i que ens fa a tots millor, personal i col·lectivament. Si la societat és diversa, la universitat també ho ha de ser i tenir un programa inclusiu com aquest, resultat del treball col·laboratiu, contribueix a fer de la Universitat un lloc millor”.

Un programa que arriba a persones amb diversitat intel·lectual de diverses comarques

20 persones s’han incorporat per primera vegada a la que serà la sisena promoció del programa. Es tracta de persones procedents de les comarques del Bages, el Berguedà i Osona, i per primera vegada, del Vallès i de l’Anoia. A banda d’aquests nous estudiants, 14 més continuaran la formació que van començar el curs passat. Formaran part de la cinquena promoció, integrada per persones procedents del Bages, el Berguedà i Osona. Aquestes dues promocions seran segurament les primeres que podran participar en un intercanvi internacional amb una universitat colombiana que també treballa amb persones amb discapacitat intel·lectual. En aquests moments encara s’està treballant en la concreció d’aquest intercanvi, que molt probablement portaria un grup de persones de Colòmbia a Manresa La presentació del nou curs per a tots ells es va fer el dia 22 de setembre i el dia 6 iniciaran les classes dels diferents mòduls formatius.

UniversiMÉS és un programa que permet a persones amb diversitat intel·lectual formar part i viure el món universitari en primera persona. A més, els posa en contacte amb persones que no són del seu cercle habitual i els permet fer noves coneixences. L’estudiantat valora que els ha servit per superar el repte i els temors que tenien de no ser capaços d’assolir els continguts i d’accedir a una institució universitària. Així mateix en destaquen la bona acollida que han rebut per part de la Universitat i el tracte que els ha dispensat la comunitat universitària.

El programa està adaptat a aquestes persones i inclou continguts relacionats amb l’actualitat del món i de l’entorn, amb l’economia, la cultura, la creació artística, la salut i la psicologia. La formació es fa en sessions quinzenals de 3 hores de durada que es duen a terme a la Universitat i que es complementen amb sortides relacionades amb els temes que s’han treballat prèviament a l’aula.