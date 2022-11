Una delegació d’una vintena de persones de la Institución Universitaria Salazar y Herrera (IUSH) de Colòmbia han visitat UManresa aquest mes de novembre en el marc del primer intercanvi internacional del programa UniversiMÉS. La delegació estava formada per 16 alumnes universitaris colombians amb diversitat intel·lectual i per quatre persones en representació de la IUSH i del programa U INCLUYE de la Universidad de Antioquia. A més de visitar les instal·lacions i de conèixer el projecte universitari d’UManresa, l’estudiantat procedent de Colòmbia ha participat en una activitat conjunta amb les persones que participen en el programa formatiu d’UManresa per a persones amb diversitat intel·lectual UniversiMÉS.

Conèixer altres experiències universitàries amb persones amb diversitat intel·lectual La visita a UManresa forma part d’un programa d’activitats més ampli que la delegació colombiana ha fet durant la primera quinzena de novembre a l’Estat espanyol. Prèviament a la visita a Manresa han estat a Deusto, on han mantingut contactes amb el programa de discapacitat de la universitat d’aquesta localitat basca. També han participat en altres activitats a Barcelona i han visitat els centres ocupacionals d’AMPANS, un dels partners d’UManresa, juntament amb BBVA i la Fundació Antigues Caixes Catalanes, del programa UniversiMÉS. L’objectiu de l’intercanvi, emmarcat en la iniciativa Misión académica Colombia Equitativa, és compartir projectes i innovacions implementades a nivell social i cultural en matèria d’inclusió, formació, discapacitat i accessibilitat. La missió acadèmica Colòmbia Equitatita és una iniciativa de la Institución Universitaria Salazar y Herrera de Colòmbia i compta amb el suport del programa U Incluye de la Universidad de Antioquia, la Corporación Crear Unidos, l’empresa Sierra Nevada, la Red de Empleo con Apoyo i la Fundación Lupines,. A més d’afavorir la mobilitat acadèmica internacional d’aquest estudiantat i de conèixer altres pràctiques d’educació inclusiva i accessibilitat, aquest intercanvi pretén afavorir la creació de comunitats globals d’aprenentatge entre diferents institucions, organitzacions i empreses per avançar en la cooperació internacional en la gestió de la diversitat. De fet, està previst que properament, UManresa i la IUSH signin un conveni de col·laboració en aquesta línia. Sobre UniversiMÉS UniversiMÉS és un programa resultat de la implicació de la Fundació AMPANS, BBVA, la Fundació Antigues Caixes Catalanes i UManresa-FUB. La formació que rep l’alumnat del programa està adaptada i inclou continguts relacionats amb l’actualitat del món i de l’entorn, amb l’economia, la cultura, la creació artística, la salut i la psicologia. La formació es fa en sessions quinzenals de 3 hores de durada que es duen a terme a la Universitat i que es complementen amb sortides relacionades amb els temes que s’han treballat prèviament a l’aula. Sobre UManresa UManresa és el campus Manresa de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya especialitzat en tres àrees de coneixement: Ciències de la Salut, Educació i Empresa. Imparteix formació superior (graus universitaris, Cicles Formatius de Grau Superior i màsters i postgraus). La seva oferta es completa amb formació continuada de curta durada i també amb la del Servei d’Idiomes. Compta amb altres serveis complementaris estretament vinculats a les seves àrees d’especialització: la Clínica Universitària, el Lab 0_6 (laboratori de ciència per a infants), CISARC, el Centre d’Innovació en Simulació, l’escola bressol Upetita i el Centre de Documentació en Literatura Infantil i Juvenil Josep Maria Aloy.