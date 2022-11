És possible que tothom, en algun moment de la seva vida, s’hagi sentit tractat amb desconsideració per part d’algun o més companys. Però quan algú hi està sent exposat repetidament i al llarg del temps, es parla d’assetjament escolar o «bullying». Aquestes accions poden arribar a tenir conseqüències greus, tant per a qui les fa com per a qui les rep, però també per als qui en tenen coneixement i no fan res per evitar-ho.

De quines accions parlem? De qualsevol maltractament físic, verbal o d’exclusió social. Pegar, amenaçar, intimidar, amagar, trencar o robar pertinences d’altri són alguns exemples. També és assetjament insultar, burlar-se, malparlar i escampar rumors... Excloure algú de les activitats grupals, no deixar-la participar, deixar-la de banda o ignorar-la també és una forma d’assetjament que sovint es fa menys visible, és un dels maltractaments més freqüents i que comença en edats més primerenques. El teu fill és víctima d’assetjament? Canvis de caràcter (es mostra més irritable, angoixat, introvertit, esquerp)

Manca d’interès general (per les tasques escolars, per les sortides escolars i familiars)

Canvis en les seves rutines (no vol anar a l’escola, no vol que l’acompanyis, no vol anar a transport escolar)

Somatitzacions (mals de panxa, mals de cap, vòmits...)

Pèrdua de gana i alteracions del son

Signes externs (Blaus, rascades, roba malmesa, material trencat o perdut) Com identificar l’alumne assetjat? Sovint es queda sense grup quan s’han de fer activitats conjuntes.

Al pati està sol o canvia molt sovint de grup.

Té tendència a voler passar desapercebut, es mostra trist, callat.

Refusa parlar amb tu.

Baixa el seu rendiment acadèmic, no presenta les tasques, augmenta la dispersió.

Es donen explosions d’ira Cal destacar la importància de fer un canvi de visió en relació a l’assetjament. Encara hi ha la percepció força generalitzada que «són coses de nens». Sovint a les aules es donen cercles relacionals insans, on un alumne o més d’un esdevenen líders negatius i actuen de manera ofensiva amb altres companys. Potser no passa cada dia, o fins i tot a vegades actuen així i depenent del dia s’hi fan amics... Aquesta mena de relacions no estan excloses de l’assetjament, i s’han d’abordar com més aviat millor per protegir i prevenir. Per últim, cal formar mestres, monitors, famílies i infants en habilitats socials i gestió de conflictes i principalment dotar la comunitat educativa de recursos per fer front a una bona prevenció instaurant dins el marc curricular un treball de base en educació emocional. Montse Escolà, psicòloga de la Clínica Universitària.