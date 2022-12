L’edifici UEducació d’UManresa acollirà el proper dissabte, 17 de desembre, una nova edició de la Fira d’Experimentació per a infants de 0 a 6 anys. Serà la primera vegada que aquest esdeveniment se celebra al nou edifici que centralitza tots els serveis i estudis de l’àmbit de l’educació d’UManresa. I serà l’onzena edició d’aquest esdeveniment, que permet a les estudiants de l’assignatura Didàctica de Coneixement del Medi posar a prova les propostes d’experimentació i ciència que han elaborat. La desena edició es va fer de manera restringida a l’Escola Bages per adaptar-se a la situació pandèmica. La darrera edició que es va fer amb normalitat va ser al Museu de l’Aigua i el Tèxtil, l’any 2019, i va aplegar 250 infants.

Una fira reduïda i a la seva casa natural

Enguany, els estudis d’Educació Infantil d’UManresa han apostat per una fira més reduïda, de la qual se’n podran beneficiar només 70 nens i nenes, en dos torns: el primer de les 10 h a les 11.30 h i el segon de les 11.45 h a les 13.15 h. Segons la directora del grau en Mestre d’Educació Infantil, Montserrat Pedreira, “amb aquest redimensionament volem permetre que els infants s’acostin a les noves propostes elaborades per les estudiants i que les posin a prova sense aglomeracions i podent dedicar-hi més temps”. A més, explica Pedreira, fer-ho al nou edifici ens permet complementar les propostes amb les activitats que ja hi ha habitualment al Lab 0_6. Per a les estudiants també tindrà l’avantatge de poder documentar i avaluar millor la resposta dels infants als diferents reptes de ciència que han dissenyat.

Més de 10 anys acostant la ciència a la infància

Amb la Fira d’Experimentació, UManresa ofereix cada any una activitat de qualitat, oberta a la ciutadania i adreçada al públic familiar. Al mateix temps contribueix a dinamitzar el món educatiu del territori i permet que l’estudiantat del grau en Mestre d’Educació Infantil posi a prova les propostes que elabora en l’assignatura Didàctica de Coneixement del Medi.

Sobre UManresa

UManresa és el campus Manresa de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya especialitzat en tres àrees de coneixement: Ciències de la Salut, Educació i Empresa. Imparteix formació superior (graus universitaris, Cicles Formatius de Grau Superior i màsters i postgraus). La seva oferta es completa amb formació continuada de curta durada i també amb la del Servei d’Idiomes. Compta amb altres serveis complementaris estretament vinculats a les seves àrees d’especialització: la Clínica Universitària, el Lab 0_6 (laboratori de ciència per a infants), CISARC, el Centre d’Innovació en Simulació, l’escola bressol Upetita i el Centre de Documentació en Literatura Infantil i Juvenil Josep Maria Aloy.