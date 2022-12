El patronat de la Fundació Universitària del Bages (FUBages) ha incorporat avui tres dels quatre nous patrons designats per Althaia, Ampans, Sant Andreu Salut i Avinent. L’objectiu de la incorporació dels nous patrons de la FUBages és eixamplar la representativitat territorial i sectorial de la Universitat i incorporar agents que puguin fer aportacions des de perspectives plurals per contribuir a la definició de l’estratègia de futur de la Universitat. El quart dels nous patrons, el designat per Althaia, ha assistit a l’acte com a convidat, perquè la seva incorporació efectiva està pendent de l’aprovació de la seva designació per part del patronat de la Fundació Althaia, previst per aquesta tarda.

Les persones que s’han incorporat al Patronat són Toni Espinalt Freixas en representació d’Ampans i Manel Valls Martorell en nom de Sant Andreu Salut. El Consell d’Administració d’Avinent Science and Technology SL ha designat la pròpia societat com a patrona, que serà representada per Albert Giralt Cadevall. Per designació de la Fundació Althaia, més endavant, s’hi incorporarà Manel Jovells Cases.