70 nens i nenes i les seves famílies van participar dissabte, 17 de desembre, en l’onzena edició de la Fira d’Experimentació per a infants de 0 a 6 anys d’UManresa, una activitat organitzada pel grau en Mestre en Educació Infantil per posar a prova les propostes elaborades per estudiants en el marc de l’assignatura Didàctica de Coneixement del Medi. En aquesta ocasió, les estudiants havien preparat propostes perquè els infants juguessin i experimentessin amb l’elasticitat, el magnetisme, el pes, ventoses i el so. La fira permet a les estudiants veure com els infants interactuen amb les propostes que han elaborat. Al mateix temps, l’esdeveniment constitueix una activitat lúdica i familiar de qualitat que ja forma part del calendari de propostes familiars de la ciutat de Manresa.

Un nou escenari per a la Fira La primera edició de la Fira d’Experimentació per a infants es va fer al carrer, concretament al Passeig de Manresa, però a partir de la segona edició es va traslladar al Museu de l’Aigua i el Tèxtil. L’èxit de la proposta va obligar a haver de limitar l’accés dels infants per garantir una bona experiència per als infants i una bona observació de les estudiants. Després de tots aquests anys i de l’impàs de la pandèmia, que va obligar a fer una edició limitada a l’Escola Bages, la fira ha iniciat una nova etapa en un nou escenari, el del nou edifici UEducació. Aquesta reubicació ha implicat també una reducció del nombre d’infants que hi han pogut participar amb l’objectiu d’evitar aglomeracions i permetre que els infants tinguin més temps per gaudir de cada proposta. D’altra banda, la reubicació ha permès ampliar les activitats de la Fira amb les propostes que ja hi ha habitualment al Lab 0_6.