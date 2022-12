A Gàmbia, quan una persona està malalta, abans d’anar a l’hospital, que sempre és l’últim recurs, visita abans el gurú. Aquesta és la realitat amb la qual toparan els dos estudiants del Grau en Infermeria de la Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar del campus Vic i els tres del Grau en Fisioteràpia de la Facultat de Ciències de la Salut de Manresa de la UVic-UCC que el mes de febrer iniciaran una estada de pràctiques a l’hospital de Banjul. Es tracta d’alumnes de quart curs dels dos estudis que han aprofitat aquesta oportunitat sorgida del conveni signat entre la Universitat i aquest centre sanitari. L’estada de pràctiques els posarà en contacte amb patologies, maneres de pensar i de treballar molt diferents i també amb un hospital dotat de pocs recursos.

Aquesta serà la primera vegada que estudiants dels campus de Vic i de Manresa poden fer una estada de pràctiques en aquest hospital de Gàmbia. Una delegació formada per un docent del grau en Fisioteràpia d’UManresa, Rémi Gontié, i la coordinadora internacional acadèmica de l’Oficina de Relacions Internacionals de la UVic, Montse Romero, van fer una visita prèvia a l’hospital per lligar l’acord amb l’hospital Edward Francis Small Teaching Hospital, que és l’hospital públic més gran del país, amb una dotació de 600 llits.

En el cas de l’estudiantat de pràctiques de fisioteràpia, s’incorporaran als quatre equips de fisioteràpia de l’hospital, que són un total d’una dotzena de persones i atendran, bàsicament, una mitjana d’entre 60 i 100 pacients externs cada matí que reben tractament de fisioteràpia a l’hospital. Durant les tardes, les tasques consisteixen en fer el tractament dels pacients que estan ingressats. L’hospital atén pacients neurològics, pediàtrics i amb trastorns musculoesquelètics, que són tractats bàsicament amb teràpia manual, exercicis actius i electroteràpia. En aquests moments, l’hospital està acabant de construir un nou edifici per a la rehabilitació que ha de substituir les instal·lacions actuals, que són molt velles, i que confien tenir acabat a finals d’aquest any.

Pel que fa a la cooperació en l’àmbit de la Infermeria, l’estudiantat farà pràctiques cinc dies a la setmana en alguna de les unitats del centre, que tant podran ser a medicina interna, obstetrícia, pediatria, cirurgia, ortopèdia com a medicina familiar. Tenint en compte que es tracta del primer intercanvi amb aquest centre, aniran acompanyats els primers dies per la responsable de Relacions Internacionals de la Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar, Sílvia Vilaró, que vetllarà pels temes més administratius i aprofitarà l’avinentesa per sondejar noves col·laboracions amb l’hospital.

Altres contactes amb Gàmbia

A banda d’aquest conveni, altres persones vinculades al campus Manresa han visitat recentment Gàmbia en el marc d’un projecte impulsat per l’ONG Alpicat Solidari. En aquest cas, Marta Not, docent del grau en Fisioteràpia de la Facultat de Ciències Socials de Manresa, ha fet una estada en aquest país africà per sumar-se al projecte de cooperació que aquesta ONG desenvolupa amb el Centre de Salut Baja Kunda, situat a 500 quilòmetres de Banjul, en el marc de la iniciativa FisiÀfrica de la Xarxa Vives. A banda de cooperar en el projecte, Not va fer lliurament de tres ordinadors, un al centre sanitari i dos a la facultat de fisioteràpia en la universitat de Gàmbia, on va poder impartir una classe de fisioteràpia en neurologia als estudiants de segon de fisioteràpia.