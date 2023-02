UManresa – FUB i el Banc de Sang i Teixits han organitzat per al proper dijous, 23 de febrer, una campanya de donació de sang adreçada a la comunitat universitària. La campanya, coordinada des del programa Universitat Saludable, demostra el compromís de la Universitat amb la promoció de la donació de sang, tenint en compte que quatre dels sis graus universitaris que imparteix són de l’àmbit de les ciències de la salut. A més, vol servir per fer promoció entre les persones joves i, en aquesta ocasió, per fer captació de donants de medul·la òssia.

La donació de sang es podrà fer entre les 9 h i les 13 h i de les 15 h i les 19 h a les aules 1 i 5 de l’edifici principal (FUB1). Els requisits que han de complir les persones que vulguin donar sang són tenir entre 18 i 65 anys i pesar 50 kg o més. Les dones poden donar sang tres cops l’any i els homes, quatre. Per poder fer efectiva la donació és imprescindible portar un document identificatiu. Tot i que la campanya es farà a les instal·lacions universitàries i que s’adreça a tota la comunitat de la institució, les donacions estaran obertes a qualsevol persona que no tingui vinculació amb la Universitat. Aquesta serà la segona edició de la campanya de donació de sang que es desenvolupa amb normalitat després del parèntesi de la pandèmia. En la darrera edició, que es va fer el febrer de l’any passat, es van fer 62 donacions, de les quals 35 eren de persones que donaven sang per primera vegada. Més de 2.000 donacions Des que l’any 2010 es van organitzar les primeres campanyes de donació adreçades a la comunitat universitària, 2.139 persones han donat sang a UManresa – FUB. D’aquestes més de 2.000 donacions, 864 han estat de persones que donaven sant per primera vegada. L’any que es van registrar més donacions va ser el primer, quan es van registrar 199 donacions en un dia. Un dels objectius de la campanya de donació de sang a la Universitat és captar nous donants joves per renovar el grup de persones que tenen l’hàbit de donar sang periòdicament. Segons el Banc de Sang i Teixits, cada any un 30% dels donants habituals es donen de baixa com a donants per diversos motius i per això és imprescindible el paper de les persones joves.