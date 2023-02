El vestíbul de la planta 0 de l’Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa acollirà entre els dies 28 de febrer i 11 d’abril l’exposició “Infermeres en la memòria: la força invisible d’una professió”. L’arribada a Manresa d’aquesta mostra és resultat de la col·laboració entre els estudis d’Infermeria de la Facultat de Ciències de la Salut de Manresa i la Fundació Althaia. L’exposició repassa la història de la infermeria des del segle XII fins a la creació de la diplomatura universitària l’any 1977. La inauguració oficial de l’exposició es farà el dia 28, a les 16 h.

Organitzada per la Facultat de Ciències de la Salut de Manresa i Althaia, Xarxa Assistencial Universitària de Manresa, i l’associació Febe d’Història de la Infermeria, amb la col·laboració del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona i el Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya, l’exposició reivindica el patrimoni tècnic, històric i artístic, tant material com immaterial de les infermeres mitjançant documents textuals i iconogràfics i amb objectes que han format part de la pràctica professional de les infermeres al llarg de la història.

Formada per panells il·lustrats ,vitrines i maniquins amb uniformes, la mostra fa un recorregut per l’evolució històrica de la infermeria des de l’època medieval, posant èmfasi en el paper de la professió en les dues guerres mundials i la Guerra Civil espanyola. L’exposició també mostra el progrés dels estudis i les escoles d’infermeria fins a la creació dels estudis universitaris durant la segona meitat dels anys 70.

La formació d’infermeres a Manresa

Els estudis de Diplomat en d’Infermeria van implantar-se a Manresa l’any 1990, en el marc de la Fundació Universitària del Bages, que va posar en marxa l’Escola Universitària d’Infermeria. 46 persones van formar part d’aquella primera promoció dels estudis, que en una primera etapa van impartir-se com a diplomatura i com a estudis adscrits a la Universitat Autònoma de Barcelona. Actualment, la titulació d’Infermeria que s’imparteix a Manresa és un grau universitari i una titulació de la UVic-UCC. Des de l’any 1990 fins a l’actualitat, la Universitat manresana ha format 1.966 persones com a professionals de la Infermeria.

Abans dels estudis de l’Escola Universitaria d’Infermeria, Manresa va tenir una escola d’Ajudants Tècnics Sanitaris (A.T.S.) que va estar en funcionament durant 10 anys, entre el 1970 i el 1980, l’Escola femenina d’A.T.S. “Farreras Valentí”. Aquesta escola va ser impulsada per metges de la ciutat que ja en aquell moment reivindicaven el paper de les infermeres professionals. En aquella època, la ciutat comptava amb cinc hospitals, alguns d’ells de gran prestigi més enllà de la Catalunya Central.

A dia d’avui, la universitat i les institucions sanitàries del territori treballen de manera coordinada per formar i dotar d’infermeres el sistema de salut. Finalitzat el grau, institucions i universitat promouen que aquesta formació continuï per tal que les infermeres de les comarques centrals es mantinguin a l’avantguarda de l’evidència científica i puguin oferir una millor atenció als pacients que atenen.