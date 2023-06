Un globus aerostàtic que té un accident en un berenador on se celebren diverses festes d’aniversari. Aquest és l’escenari que es va recrear el passat divendres, a l’Aeròdrom de Sallent, en el marc del Màster d’Emergències Extrahospitalàries i del Curs d’Incidents de Múltiples Víctimes i Catàstrofes de l’Escola de Postgrau d’UManresa. El simulacre va mobilitzar més d’un centenar de persones, de les quals 56 eren alumnat del màster i del curs.

L’Escola de Postgrau d’UManresa organitza cada any un simulacre de grans dimensions per cloure tant el curs com el màster. L’objectiu d’aquesta activitat és posar a la pràctica els coneixements adquirits en ambdues formacions. La finalitat del simulacre és que aquestes persones visquin una situació propera a la que podrien viure en un accident real i que hagin d’enfrontar-se a un desbordament pel baix nombre d’efectius i la gran quantitat de víctimes que han de ser ateses. La previsió inicial era de 76 víctimes, de les quals dues eren mortals, 19 de greus, 21 de menys greus i 34 de lleus.

Una vegada culminat el simulacre, tots els alumnes i els docents avaluen l’actuació en un debriefing, que en aquesta ocasió es va dur a terme l’endemà dissabte. Aquest debriefing serveix per analitzar en quins aspectes s’han comès errors i com es podria haver actuat per millorar l’atenció a les víctimes.

Una vegada més, el simulacre ha comptat amb diverses col·laboracions. Enguany han estat l’empresa Kontiki, que va cedir la cistella del globus i va col·laborar en el disseny de l’accident; la Federació Bages-Moianès i Manresa de l’ADF; Protecció Civil de Manresa i del Bages; l’equip de maquilladores d’Esther Castellana, encarregat de caracteritzar les víctimes ferides; l’Aeròdrom de Sallent; i Transport Sanitari de Catalunya, el Sistema d’Emergències Mèdiques i Creu Roja, que han col·laborat tant en l’aportació d’ambulàncies com de personal i voluntaris.