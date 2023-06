El Monestir de Montserrat acollirà els dies 12 i 13 de juliol la tretzena edició de l’Escola d’Estiu de Literatura Infantil i Juvenil. Organitzada per la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya, en el marc de la seva Universitat d’Estiu i en col·laboració amb l’Abadia de Montserrat, aquesta edició se centrarà en les literatures del món que són presents en el nostre entorn. Un dels elements destacats d’aquesta edició és que s’hi abordaran noves tendències en consum literari entre els joves, com el gènere manga, i l’ús de les xarxes socials per a la divulgació de contingut literari adreçat a aquest col·lectiu. Enguany, en el marc de l’Any Vallverdú, l’Escola d’Estiu retrà homenatge a l’escriptor lleidatà.

Fer visibles i utilitzar els patrimonis culturals i literaris amb els quals convivim

“Literatures del món en el nostre entorn. Quines històries saben els meus companys?” és el títol amb el qual es presenta el programa d’aquesta edició. Darrere d’aquest eix temàtic, l’Escola d’Estiu aprofundirà en el patrimoni cultural i literari present en la nostra societat. L’objectiu és conèixer i investigar aquest patrimoni i analitzar els recursos, materials i llibres dels quals disposem per donar a conèixer, escoltar, llegir i gaudir de la diversitat literària del mon amb la qual convivim.

El programa inclou, entre d’altres activitats, la sessió “Contes d’arreu”, en la qual el rondallaire Albert Quintana aprofita històries i cultures d’arreu del món per treballar la diversitat i la igualtat a partir de la tradició oral.

Homenatge a Vallverdú

Aquesta edició de l’Escola d’Estiu de Literatura Infantil i Juvenil coincideix amb l’Any Vallverdú, que commemora el centenari de Josep Vallverdú i Aixalà, narrador, poeta, dramaturg, lingüista, traductor i assagista. Vallverdú és una figura transcendental de la literatura infantil catalana. L’acte inclourà una intervenció de Maria Pujol, autora de la tesi titulada “Josep Vallverdú: entre l’activisme cultural i el talent literari” i la projecció d’una conversa amb l’autor . L’homenatge serà la primera de les activitats del programa de l’Escola i es farà el dia 12 de juliol, a les 10 h.

Joves i literatura

L’Escola d’Estiu posarà un èmfasi especial en la literatura que agrada els joves. Per això s’han organitzat diferents activitats que giren a l’entorn dels gèneres consumits per aquest col·lectiu i a les eines per fer-ne divulgació que tenim a l’abast per arribar-hi.

Un dels actes que formen part d’aquesta voluntat serà la taula rodona que girarà a l’entorn de la popularitat del manga entre els joves. En la conversa s’abordarà l’èxit d’aquest gènere japonès que ha estat la porta a la literatura per a molts joves.

En aquesta línia també s’ha programat la xerrada titulada “Xarxes socials i literatura. Són compatibles?” que anirà a càrrec d’Anna Pardos i Laura Jacas, totes dues divulgadores de literatura a través de xarxes com Youtube i Instagram.

Ruta literaturitzada

Un altre dels atractius del programa és la ruta literaturitzada dels ocells i les plantes de l’entorn de l’Abadia de Montserrat que es farà en la segona jornada de l’Escola d’estiu. Anirà a càrrec de dues docents de la UVic-UCC, Mia Güell i M. Àngels Verdaguer, de l’actriu Margarida Tió i dels expert en botànica i ornitologia, Pep Tió i Jordi Cervera. Després de la ruta, es farà una reflexió i s’analitzaran les aplicacions didàctiques d’aquesta activitat.

Una escola per aprofundir en la literatura infantil i juvenil

Ja fa 13 anys que la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya organitza l’Escola d’Estiu de Literatura Infantil i Juvenil per a persones interessades en aprofundir en aspectes concrets d’aquest àmbit, com una activitat rellevant de la seva Universitat d’Estiu. S’adreça, principalment, a professionals de l’ensenyament, de les biblioteques, de l’edició i de la recerca.

L’objectiu de l’Escola és donar a conèixer estratègiques didàctiques per potenciar la lectura literària; oferir recursos per sabers seleccionar obres adequades per a la lectura en les diferents etapes educatives; mostrar propostes didàctiques per promoure l’hàbit lector; promoure la reflexió entre els docents sobre l’ús de les noves tecnologies per fomentar la presència de la literatura a l’àmbit escolar; i oferir recursos per tractar la literatura des d’una perspectiva interdisciplinària.