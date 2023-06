El Campus Professional UManresa ha celebrat aquest dimarts, 13 de juny, la titulació de mig centenar de persones que aquest curs 2022-2023 han completat la seva formació als CFGS d’Educació Infantil, Administració i Finances i Pròtesis Dentals. L’acte de graduació ha reunit prop de 200 persones entre les quals hi havia 46 dels 55 titulats d'aquesta promoció i els seus acompanyants i ha comptat amb la presència de la vicerectora del campus Manresa de la UVic-UCC, Sílvia Mas, i del director general de la Fundació Universitària del Bages, Valentí Martínez. La lliçó de comiat ha anat a càrrec del sotsdirector de la Càtedra de Lideratge e Valors d’UManresa i adjunt a la direcció general d’Althaia, Albert Estiarte.

Valors i aprenentatge

En el seu parlament, Estiarte es va referir a la importància de la presa de decisions i a com aquestes sempre van lligades a valors, “fins i tot quan no en som conscients”. Valors que s’han posat en joc durant l’etapa formativa, com el respecte, l’atenció, la curiositat, el treball en equip, la confiança, l’autosuperació, l’empatia, la col·laboració, la responsabilitat, la disciplina, l’honestedat i el rigor entre d’altres. Segons Estiarte, a més d’incorporar coneixements i habilitats, “heu adquirit nocions profundes sobre què és important en el vostre entorn professional, que sovint coincideix amb el que també és important a la vida. És a dir, heu après què heu de fer en cada cas, però també com ho heu de fer i, sobretot, per a què”. El ponent ha tancat la seva lliçó de comiat convidant aquesta promoció del Campus Professional a esforçar-se “per donar un sentit profund a la feina, a buscar-hi alguna cosa que vagi més enllà de guanyar-se la vida i a fer de la feina una aportació positiva a la societat. Feu que el vostre dia a dia tingui un propòsit”.

Durant l’acte també van intervenir el director general de la Fundació Universitària del Bages, Valentí Martínez, i la vicerectora del campus Manresa de la UVic-UCC, Sílvia Mas. Martínez va convidar els nous titulats a continuar aprenent perquè “és apassionant”, a exercir la professionalitat des de la responsabilitat “de millorar el benestar i la qualitat de vida de les persones” i a “aprofundir en la intel·ligència humana” des de valors com la curiositat, la creativitat, l’ètica, l’empatia i la responsabilitat, que són aquells que “us diferenciaran de la resta i us faran millors” perquè “el món, avui, necessita bons professionals que siguin, també, bones persones”.

De la seva banda, la vicerectora del campus Manresa de la UVic-UCC, Sílvia mas, ha qualificat l’acte com la celebració d’un “èxit personal i col·lectiu. Personal perquè cadascú de vosaltres va iniciar aquest cicle impulsat per una il·lusió, amb unes expectatives acadèmiques i professionals, i ha assolit aquest repte; i és un èxit col·lectiu, perquè assolir aquestes fites ha estat possible gràcies a moltes persones que han posat el seu granet e sorra i us han ajudat en aquest camí”. No obstant això, aquest èxit no és el final d’un camí, va dir Mas, que va animar els assistents a continuar formant-se per donar resposta a les necessitats “d’un món canviant, que evoluciona de manera vertiginosa”.

Primer acte conjunt per als tres CFGS

Aquest ha estat el primer any que s’ha celebrat un acte conjunt de Graduació per als alumnes que han completat la seva formació al Campus Professional. Concretament s’han graduat 26 persones del CFGS d’Educació Infantil, 17 d’Administració i Finances i 12 de Pròtesis Dentals. El cicle d’Administració i Finances s’ha impartit fins ara conjuntament amb Joviat. Per aquest motiu, l’acte de graduació ha comptat també amb representació d’aquesta institució educativa, encapçalada pel president de la Fundació Joviat, Jordi Vilaseca.

En aquests moments, el Campus Professional UManresa també imparteix un segon cicle de l’àmbit d’Empresa, el de Comerç Internacional, però la primera promoció no completarà la formació fins al curs 2023-2024.