L’estudiantat del grau en Administració i Direcció d’Empreses (ADE) de la Facultat de Ciències Socials de Manresa pot fer front a gairebé el 70% del cost de la matrícula amb les estades de pràctiques remunerades. Els 42 estudiants que han fet pràctiques durant el curs 2022-2023 han cobrat una mitjana de 3.591 euros, una quantitat que representa el 68% del preu de la matrícula. A banda d’aquests ingressos, alguns estudiants també han accedit a ajuts i a beques tant de la Universitat com del Ministeri que fan que els ingressos siguin encara superiors i se situïn en una forquilla d’entre els 5.400 i els 8.400 euros. En alguns casos, la suma d’aquests imports ha permès fer front a la totalitat de la matrícula i, fins i tot, disposar d’ingressos extra.

La possibilitat de compaginar els estudis amb les pràctiques en empreses representa una millora en la preparació de l’estudiantat. A més, representen una important via d’inserció laboral, que en el cas de les persones titulades en ADE a UManresa és del 100% segons els darrers informes d’inserció laboral de la Universitat.

Un grau connectat amb el món empresarial

El curs 2023-2024 farà deu anys que els estudis d’Empresa d’UManresa van posar en marxa el programa Prèmium. Aquest és un programa dissenyat per afavorir el contacte entre l’alumnat i el món empresarial i per fomentar l’aprenentatge pràctic com a complement de la formació teòrica que s’imparteix a la universitat. El Prèmium dona un valor afegir als estudis d’ADE, ja que inclou cursos gratuïts d’anglès durant tota la durada dels estudis i estades de pràctiques remunerades en empreses col·laboradores del programa a partir de segon curs. En aquests moments ja són 46 les empreses que col·laboren amb els estudis d’ADE en aquest programa.

Aquest és un dels exemples de la connexió entre Universitat i el món empresarial, un dels trets que defineixen els estudis d’empresa que s’imparteixen a UManresa. A banda del programa Prèmium, els estudis treballen amb empreses del territori treballant l’estudi de casos reals, resolent reptes empresarials i oferint activitats formatives i d’actualització als quadres directius. Es tracta que existeixi una total permeabilitat entre Universitat i empresa.

L’èxit d’aquest model ha fet que la Facultat de Ciències Socials de Manresa opti per replicar-lo al nou Grau en Gestió de la Societat Digital que es posarà en marxa durant el curs 2023-2024.