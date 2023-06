UManresa ha celebrat aquest dijous, 29 de juny, l’acte de postgraduació, un esdeveniment que reconeix l’esforç de les persones que han seguit algun dels programes de formació continuada de l’Escola de Postgrau. Enguany, han estat 2.134 les persones que han participat en activitats formatives de màster i postgrau i en cursos de curta durada. L’acte de postgraduació ha aplegat unes 160 persones, entre les quals hi havia 77 alumnes, docents, acompanyants i personal de la Universitat.

Enguany, a UManresa s’han impartit 118 programes formatius. D’aquests, tres són màsters universitaris i 10, màsters i postgraus propis. A aquestes xifres cal sumar-hi un centenar de cursos de curta durada, formacions fetes a mida i formacions d’acreditació. Del llistat de formacions que s’han impartit, aquest curs destaca el programa que s’està duent a terme a Guatemala, que forma professionals de l’àmbit de la gestió i de la salut pública d’aquest país.

L’acte de cloenda dels programes del curs 2022-2023 ha comptat amb la intervenció del Doctor José Zorrilla Riveiro, adjunt a la direcció assistencial i Cap de Servei d’Urgències i Emergències d’Althaia, que ha apadrinat aquesta promoció i ha impartit la lliçó de comiat titulada “L’impacte de la intel·ligència artificial en l’assistència sanitària, noves oportunitats”. A la postgraduació també hi han assistit el Dr. Valentí Martínez Espinosa, director general de la Fundació Universitària del Bages i director acadèmic de la Càtedra de Lideratge en Valors; Eduard Prats Cot, coordinador de Polítiques Corporatives de la UVic-UCC i director de l’Escola de Postgrau de la UVic; i la Doctora Carlota Riera Claret, directora de Desenvolupament Corporatiu de la Fundació Universitària del Bages

Intel·ligència Artificial més intel·ligència humana

En la lliçó de comiat, Zorrilla va fer una anàlisi ràpida de la situació de l’assistència sanitària, que, segons va dir, ha d’enfrontar-se a una situació de canvi constant i a l’empoderament dels pacients. El padrí de la promoció va analitzar els principals impactes que pot tenir la Intel·ligència Artificial en l’àmbit sanitari (diagnòstics, tractaments...) i va advertir que malgrat els avantatges que representa, cal tenir clar que “la IA és un complement i no un substitut de la intel·ligència humana” i que “la major amenaça que representa, ara per ara, la IA, serà l’ús que en facin els humans”.

De la seva banda, Eduard Prats, va agrair als assistents que s’haguessin decidit per formar-se a l’Escola de Postgrau de Manresa i les va encoratjar a continuar aprenent perquè “la formació continua és un camí que no s’acaba mai”. Carlota Riera també va parlar d’IA, va reconèixer que havia fet servir ChatGPT per preparar el discurs i va assenyalar que la IA s’havia descuidat de “la il·lusió i de la voluntat d’implicar-se en la societat” que hi ha darrere de la motivació de les persones que opten per formar-se amb un màster o postgrau. Segons Riera, ara per ara, “la IA no té ni empatia, ni ètica, ni planteja dilemes morals” i això fa imprescindible la intervenció de les persones. Va tancar l’acte Valentí Martínez, que va afirmar que s’ha produït un canvi en les expectatives competencials dels professionals que requereix de formació continuada i del reciclatge constant per adaptar-se a les transformacions.

Novetats i tendències per al curs 2023-2024

En l’àmbit de la Salut, l’Escola de Postgrau incorporarà el curs que ve nous programes d’especialització. En el camp de la Fisioteràpia, estrenarà un Postgrau en Capacitació del Fisioterapeuta a l’Atenció Primària, que s’organitzarà conjuntament amb el campus Vic de la UVic-UCC. Altres novetats són un Postgrau en Cefalees, Trastorns Temporomandibulars i Síndromes Vestibulars i un nou Postgrau en Trastorns del Comportament Alimentari en Pediatria. En col·laboració amb la càtedra de Salut Mental compartida per la UVic-UCC i Althaia, també s’impartirà un Postgrau en Nous Models d’Atenció a la Salut Mental Comunitària.

Especialistes en emergències

Un dels àmbits en els quals l’Escola de Postgrau és experta és en el de la formació en emergències. Per aquest motiu, per al proper curs es consolida i s’amplia l’oferta en aquest àmbit. A més del Màster en Emergències Extrahospitalàries s’impartiran cursos i monogràfics adreçats a professionals de les emergències, com el Curs de Medicina de Rescat de Muntanya, el Curs d’Incidents de Múltiples Víctimes i Catàstrofes o el d’Assistència i trasllat de Pacients en helicòpter, entre d’altres.

Formació en Empresa i en Educació

L’oferta de l’Escola de Postgrau de Manresa es completa amb una nova línia formativa de l’àmbit de l’empresa compartida entre els campus Vic i Manresa. L’acord entre els dos campus té com a objectiu oferir als professionals i a les empreses, especialment de la Catalunya Central, la possibilitat d’actualitzar els seus coneixements en àmbits com la direcció i l’administració d’empreses, la gestió financera, el comerç digital, el lideratge o el màrqueting, amb programes innovadors, en un context universitari i sense sortir del territori. L’oferta inclou set programes, quatre de màster i tres de postgrau.

Entre els programes compartits hi ha l’Executive MBA, que ja s’impartia aquest curs, un màster d’un any adreçat a perfils directius i pensat per treballar coneixements i habilitats per a lideratges d’alt impacte en organitzacions responsables i en innovació contínua. La nova línia formativa també inclou els màsters en Màrqueting Digital i en Sport Management & Màrqueting, que fins ara impartia el Campus Vic, i en Direcció Comptable, Financera i Tributària, que es feia a UManresa. Pel que fa a postgraus, n’hi ha tres: en Màrqueting Digital i e-commerce, en Màrqueting Digital i Business Analytics, en Fiscalitat i Finances, en Comptabilitat i Finances, en Comptabilitat i Fiscalitat, i en Direcció de Persones i Organitzacions.

Pel que fa a l’àmbit de l’Educació, l’oferta inclou un Màster en Neuroeducació i un Postgrau en Educació Emocional: escola, família i societat.