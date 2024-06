UManresa organitza una nova edició de l'Escola d'Estiu amb una oferta formativa innovadora

UManresa, a través del Centre d'Innovació i Formació en Educació (CIFE), ha organitzat una nova edició de l'Escola d'Estiu, que tindrà lloc del 4 a l’11 de juliol. A banda d’una oferta formativa variada i d’ampli espectre, que va de la ciència, passant per la literatura, la dansa o el lideratge emocional, en la definició de les propostes també s’ha tingut en compte que sigui útil per a professionals de totes les etapes educatives, flexibilitzant els horaris amb l’objectiu d’arribar a docents de l’etapa infantil (0-3) que durant aquest període de juliol encara treballen. Una de les novetats d’aquesta edició és que inclou una matinal dedicada a la metodologia de la simulació aplicada a l’educació.

8 cursos de temàtica diversa

Les propostes formatives s’han organitzat tenint en compte el perfil dels docents en funció de l’etapa educativa en la qual exerceixen. En el cas dels docents de secundària poden optar per un curs per potenciar la interacció oral per desenvolupar la competència comunicativa en anglès i per un taller de conceptes físics per dimensionar la realitat de la natura.

Pensant en els docents de l’etapa infantil, l’Escola d’Estiu d’UManresa ha programat els cursos “Desenvolupament psicomotriu 0-3” i “Llibretes d’observació i informes a l’etapa 0-3”.

Per al professorat de primària s’ha organitzat el taller “La literatura infantil a les primeres edats (0-8 anys) Per què llegir? I què llegir?” i “Crea mou cos. Dansa”, que experimentarà sobre la universalitat del llenguatge de la dansa.

També hi ha formacions que poden ser útils als docents de totes les etapes educatives. És el cas del curs “Lideratge emocional. Eines d’autocura i per a la innovació docent” i de “Simulació Educativa: estratègies i pràctiques innovadores”.

Matinal de simulació: una experiència educativa innovadora

Una de les principals novetats d'aquest any és la inclusió d'una matinal dedicada a la simulació educativa. Titulada "Simulació Educativa: estratègies i pràctiques innovadores", aquesta activitat es planteja com una trobada docent sobre els avantatges de la metodologia de la simulació per a les persones que es dediquen a la docència. Seran cinc hores durant les quals es presentaran les possibilitats d’utilitzar aquesta metodologia en l’àmbit educatiu, explorar noves maneres d’ensenyar i aprendre i connectar amb experts i estudiants que han experimentat aquesta metodologia. La trobada inclourà conferències, presentacions d’experiències i una visita a les instal·lacions de simulació d’UManresa.

Docents vinculats a UManresa

Els tallers i cursos aniran a càrrec de persones expertes en cadascun dels àmbits, la majoria d’ells, persones vinculades a UManresa. És el cas d’Irene Tort, Francesc Rota, Cristina Correro, Carlos Bella, Maria Navarrete i Núria Valdés, directora de l’Escola Bressol Upetita.

Altres docents que impartiran les formacions seran Raquel Pujols, especialista en intervenció psicomotriu educativa, preventiva i terapèutica; Laura Bataller Arola, ballarina i coreògrafa; Goretti Ribas Serra, mestra de música a primària; Rubén Fortuny Cuesta, mestre d’educació física; i Gerard Serrano Ribalta, diplomat en Magisteri Musical.

Cursos d'idiomes per a mestres

Paral·lelament a l'Escola d'Estiu, UManresa continua oferint durant tot l'any i en format intensiu d'estiu, cursos d'idiomes reconeguts pel Departament d'Educació de la Generalitat.

Enguany, l’Escola d’Estiu compta amb col·laboració de l'Ajuntament de Manresa. Aquesta col·laboració permet reduir el preu dels cursos i és una mostra del compromís del consistori amb la formació continuada dels docents.

Nova edició de l’Escola d’Estiu de Literatura Infantil i Juvenil de Montserrat

“Literatures del món en el nostre entorn. Quines històries saben els meus companys” serà l’eix temàtic de la catorzena edició de Literatura Infanti i Juvenil de Montserrat, que tindrà lloc els dies 3 i 4 de juliol. Organitzada per la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya i amb la col·laboració de l’Abadia de Montserrat, l’Escola s’adreça a persones interessades en aprofundir en aspectes concrets del llibre infantil i juvenil amb quatre objectius. En primer lloc, donar a conèixer estratègies didàctiques que potenciïn la lectura literària. També oferir recursos per seleccionar obres adequades per a les diferents etapes educatives i mostrar propostes didàctiques per promoure l’hàbit lector. El tercer objectiu de l’Escola és promoure la reflexió entre els docents sobre la utilització de les noves tecnologies per al foment de la literatura a l’escola. La darrera de les finalitats de l’Escola és oferir eines i estratègies per tractar la literatura des d’una perspectiva interdisciplinària.