Les propostes de l'Escola Font del Roure i de l'Escola Xoriguer guanyen els Premis La Ciència i L'Enginyeria i els Infants

L'Escola Font del Roure de Masquefa, amb la proposta titulada "Descobrint la llum. Buscant camins d'aprenentatge", ha guanyat la sisena edició del premi La Ciència i els Infants, que convoca UManresa i que patrocina ICL Iberia. El jurat ha fet públic avui el veredicte d'aquest premi. Pel que fa al premi l'Enginyeria i els Infants, un premi impulsat també des de la Universitat amb patrocini del Col·legi d'Enginyers Tècnics i Industrials de la Catalunya Central (CETIM), el jurat ha decidit atorgar-lo a l'Escola Xoriguer de Centelles, per la proposta "Els engranatges multipliquen la velocitat i generen electricitat".

El lliurament dels premis s'ha fet en un acte que s'ha dut a terme a l'edifici FUB4 i que ha comptat amb representants dels estudis d'Educació Infantil d'UManresa, d'ICL Iberia i del CETIM. L'acte ha inclòs una xerrada a càrrec Núria Salán, química, doctora en Ciència dels Materials i enginyera metal·lúrgica. Salán és professora a la UPC i presideix la Societat Catalana de Tecnologia, la filial tècnica de l'Institut d'Estudis Catalans. Ambdós premis tenen com a finalitat promoure l'educació científica i tecnològica dels infants i incentivar els docents a crear propostes per a l'aula que posin el contacte els infants amb ciència i tecnologia des de les primeres etapes educatives.

En la seva intervenció ha reivindicat la necessitat de fer visibles les dones que s'han dedicat a la ciència i la tecnologia. Ho ha fet repassant els noms d'algunes inventores, científiques, tecnòlogues i creadores, com Maria la jueva, inventora del mètode del bany maria, Hildelgarda de Bingen, coneguda com la Da Vinci Femenina, Beulah Louise Henry o Lady Edison, que va patentar 110 invents, i Hedy Lamarr, precursora de les connexions inalàmbriques. Salán ha acabat la seva intervenció afirmant que "nens i nenes volen ser allò que coneixen i allò que veuen" i que per aquest motiu és important mostrar als infants models femenins de dones que es dediquen a la ciència i la tecnologia per visibilitzar l'enginy (in)visible.

Propostes per acostar la llum i la generació d'electricitat als infants

El jurat del Premi La Ciència i els Infants ha decidit atorgar el primer premi a la proposta de l'Escola Font del Roure per la seva "originalitat i l'apropament de l'etapa 0-6 al concepte de la llum, tenint en compte les dificultats que comporta". També n'ha destacat "la cura dels materials, molt variats, molt rics i amb molta intencionalitat i que la proposta pugui augmentar o disminuir en funció de l'edat dels infants i de la manera".

Pel que fa al premi L'Enginyeria i els Infants, que s'ha atorgat a l'Escola Xoriguer de Centelles, el jurat ha valorat "la clara vocació i la capacitat de la proposta per orientar els infants cap al concepte tècnic escollit". També ha tingut en compte que en l'elaboració de la proposta hi hagin intervingut infants de l'escola i que sigui resultat dels seus interessos i neguits.

Les altres propostes premiades

En el cas del Premi La Ciència i els Infants s'han atorgat un segon i un tercer premi. El segon ha estat per a l'Escola Anton Busquets i Punset de Calders per la proposta titulada "Deixem traça amb el pèndol" i el tercer per a l'Escola Bressol Municipal Serra de Sanferm de Vic i la seva proposta "Quan el pes entra en joc".

Pel que fa al Premi L'enginyeria i els Infants, el segon premi s'ha atorgat a l'IE Mata de Torelló per la proposta "Com funciona un pèndol". El jurat ha decidit que el tercer premi sigui per a l'Escola Sant Joan de Berga per la proposta "Pedalem".

Tots dos premis tenen una dotació de 600 euros per a la proposta guanyadora, de 400 per a un segon premi i de 200 per al tercer. La dotació s'ha de destinar a la compra de material educatiu de l'àmbit científic i tecnològic per a les escoles.

El jurat

El jurat del Premi La Ciència i els Infants està format per Elna Selga, en representació del Centre de l'Aigua de Can Font, Marcos Herrero d'ICL, l'educadora del Lab 0_6, Anna Hinojo, i la coordinadora del Grau en Mestre d'Educació Infantil de la Facultat de Ciències Socials de Manresa, Loli Vázquez.

En el cas del Premi L'Enginyeria i els Infants, el jurat l'han format Ester Badia Padilla i Daniel Calvo, membres de la junta de govern del CETIM, l'educadora del Lab 0_6, Mar Lazaro Gel, i el responsable de Recerca del Grau en Mestre d'Educació Infantil de la Facultat de Ciències Socials de Manresa, Gabriel Lemkow Tovias.

Les escoles i centres que han participat en ambdues convocatòries han rebut assessorament en la creació de la proposta. Una proposta que cada centre acaba incorporant com a material per a l'escola.