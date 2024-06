L’aigua en la vida quotidiana a l’escola infantil

En el dia a dia d’una escola infantil de 0-3 anys hi ha molts moments en els quals apareixen idees científiques relacionades amb accions quotidianes. L’aigua hi és contínuament: beure, rentar-se les mans, regar, cuinar... L’aigua canvia la matèria, mulla, pesa, canvia... I tot això, ho descobrim al 0-3?

Si les educadores són conscients de la importància de l’aigua a la vida i a l’escola (Weissmann, 2000), poden acompanyar amb respecte els diferents processos i descobriments dels infants. Cal una persona adulta present, tranquil·la, coneixedora de la temàtica, que posa paraules al que passa, que capta l’atenció de les criatures i prepara nous reptes, que provoca diferents situacions i que segueix un fil conductor amb interès per a les criatures. Una persona adulta que escolta les seves necessitats i promou entorns d’aprenentatge rics en estímuls, dissenyats per afavorir que els nens i nenes es facin preguntes, puguin interactuar amb els altres i prendre iniciatives sobre les seves curiositats. Evidenciar les propietats i l’atractiu de l’aigua de la vida quotidiana permet que els infants, cadascun al seu temps, visquin la seva relació amb l’aigua d’una manera natural i no forçada.

A continuació exposem una situació emergent en què els nens i nenes de la nostra escola bressol han interactuat amb l’aigua, i hi ressaltem les idees rellevants des de la ciència, a més de la importància de les decisions de les mestres per afavorir o provocar aquestes situacions

Rentar-se les mans

El Marc ha acabat de dinar i se’n va a rentar les mans. Vol agafar el rajolí d’aigua que surt de l’aixeta amb la mà. No ho aconsegueix i ho prova amb la cullera. S’esquitxa i riu. Es posa aigua a la boca i amb un somriure ho vol compartir amb l’altre nen. L’educadora està observant i posa paraules al que el Marc està descobrint:

- Hi ha molta pressió, t’estàs mullant. Si tanquem una mica l’aixeta, no et caurà la cullera.

Des de la ciència: l’aigua cau amb força, no es pot agafar, mulla, fa soroll quan cau

l’aigua cau amb força, no es pot agafar, mulla, fa soroll quan cau Decisions educatives: aixetes a l’abast, donar autonomia, deixar explorar amb temps, posar paraules al que passa, posar el límit clar.

Al llarg del curs s’ha fet evident que el dia a dia de l’escola presenta molts moments quotidians de relació amb l’aigua que permeten acompanyar les criatures amb una mirada científica.

Les educadores han detectat diverses oportunitats d’aprenentatge a part de l’explicada com servir-se aigua, aprofitar els dies que plou per sortir a aixafar bassals, posar esponges a la pica per netejar els bols, fer gel...

Totes aquestes situacions passen a l’escola infantil si les educadores ens proposem aprofitar les oportunitats de la vida quotidiana, afavorir situacions d’aprenentatge preparant el material i l’espai i reflexionant constantment sobre les decisions més convenients pels infants. El temps d’intercanvi reflexiu entre educadores és essencial per prendre decisions conscients que permetin extreure el valor educatiu que contenen les situacions quotidianes.