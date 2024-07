UManresa clou la setena edició del programa UniversiMÉS

El programa UniversiMÉS, una iniciativa formativa per acostar persones amb altres capacitats a la universitat, ha graduat la setena promoció. UManresa va celebrar ahir l’acte de lliurament de diplomes als 38 participants en el programa, un acte que s’aprofita per acomiadar l’estudiantat de la promoció que finalitza el procés formatiu, que té una durada de 100 hores. La promoció que ha acabat el programa està formada per 18 persones, mentre que la que el curs que ve farà el segon l’integren 20 persones. L’acte va comptar amb la participació de representants de totes les entitats i institucions que fan possible UniversiMÉS: UManresa – FUB, la Fundació AMPANS, BBVA i la Fundació Antigues Caixes Catalanes.

El padrí de la promoció 2024 ha estat el degà de la Facultat de Ciències Socials de Manresa, doctor i director dels estudis d’Empresa, Marc Bernadich, que ha pronunciat la lliçó de comiat titulada “Un esperit obert a la riquesa del món”. En la seva intervenció, Bernadich va recórrer a conceptes del màrqueting que havia treballat a classe per parlar de les similituds cada vegada més presents en els mercats. Similituds que fan que, per exemple, totes les ciutats s’assemblin molt pel que fa a la presència de comerços. Aquesta uniformitat, va dir, comporta “menys diversitat i menys riquesa”. Citant el cas de la tasca de Joan Amades en el Costumari Català, el degà de la Facultat de Ciències Socials va defensar la diversitat perquè “aprofundir en la nostra pròpia diversitat és l’antídot a l’amenaça del mercat únic”. Bernadich va encoratjar els estudiants d’UniversiMÉS a “seguir sent únics i exercir la vostra personalitat i essència en tots i cadascun dels moments del vostre dia. Només mostrant-nos tal i com som, amb els nostres punts forts i no tant forts, farem d’aquest món un lloc millor i sobretot més divertit”.

En nom de l’alumnat, Carlos Martín, va agrair l’existència d’un programa com aquest que permet a persones amb diversitat intel·lectual accedir a la Universitat i a viure-hi una experiència formativa. El president de la Fundació Ampans, Lluís Sánchez, va coincidir amb Martín amb la importància d’UniversiMÉs i va posar de relleu “l’actitud i ganes i l’afany de lluita i superació de l’alumnat del programa”.

El president de la Fundació Antigues Caixes Catalanes, Jaume Ribera, va expressar la seva satisfacció per acabar una nova edició d'UniversiMÉS, un programa inclusiu que creix any rere any, més adaptat a les necessitats de les persones que el cursen. "Apostem per una educació inclusiva, integradora, que aporta continguts relacionats amb l’actualitat, l’economia, la salut o la cultura que tant ens aporten a tothom".

El director territorial de BBVA Catalunya, José Ballester, es va adreçar als estudiants per posar en valor que els aprenentatges fets durant el programa van més enllà de les matèries treballades a l'aula, i els va dir que també és molt important aprendre a "conviure, a entendre que demanar ajuda i ajudar formen part de l'aprenentatge i que la riquesa de les persones també està en les seves diferències".

Va tancar l’acte la vicerectora del campus Manresa, Sílvia Mas, destacant la importància del programa UniversiMÉS per a la universitat, perquè “ens fa més inclusius i diversos”, però també perquè ens obliga a tenir noves idees i a oferir noves propostes formatives per als que són, va dir, els estudiants més ben valorats pels docents.

Impuls a la integració de l’alumnat a la comunitat universitària

L’objectiu del programa UniversiMés és donar l’oportunitat a persones amb diversitat intel·lectual de formar part i viure el món universitari en primera persona. Així, a banda d’una formació adaptada sobre continguts relacionats amb l’actualitat del món i de l’entorn, amb l’economia, la cultura, la creació artística, la salut i la psicologia, aquest any s’ha fet un pas més per impulsar aquesta integració en la vida universitària. S’ha fet a través de l’“UniversiMés Plus”, que ha permès que tres exalumnes s’incorporin durant tot el curs en una activitat docent del grau de Mestre en Educació Infantil.

Les tres persones que hi ha participat s’han integrat a la dinàmica de l’assignatura “Competències Transversals – ODS” del Grau que, entre d’altres coses, pretén que l’alumnat s’impliqui en l’impuls dels Objectius de Desenvolupament Sostenible en el seu entorn. Ho han fet treballant en grups formats per estudiants de diferents cursos, tres dels quals han incorporat una persona del programa UniversiMÉS-Plus que hi ha aportat la seva perspectiva i capacitats al treball. Els projectes en els quals han treballat han estat les barreres d’accessibilitat a la Universitat, l’ús responsable de l’aigua i un projecte de recursos pedagògics per a famílies en situació de vulnerabilitat.

Més novetats de cara al proper curs

L’experiència de l’UniversiMÉS Plus tindrà continuïtat el proper curs perquè se n’han valorat els beneficis positius que n’ha obtingut tot l’alumnat que hi ha participat. A més, en la línia de potenciar la integració efectiva de l’estudiantat del programa a la comunitat universitària, s’han plantejat tot un seguit de canvis en el programa de cara al proper curs, el 2024-2025.

D’una banda, es crearan dos nivells del programa UniversiMÉS. Es mantindrà el nivell inicial, de 100 hores de durada, amb els mateixos continguts del programa actual i un total de 20 places, però es concentraran les hores formatives en un sol curs, en lloc de dos, per generar una rutina setmanal d’assistència a la Universitat. Fins ara, les classes s’impartien quinzenalment. El segon nivell consistirà en una oferta formativa de cursos trimestrals de curta durada amb un enfocament més flexible que s’obrirà a persones que hagin participat en el programa anteriorment.

Entre les novetats també es proposen iniciatives que permetin aprofundir en l’experiència Universitària. A més del programa UniversiMÉS Plus, hi han de contribuir també l’organització d’intercanvis amb altres universitats que desenvolupen programes formatius similars al d’UManresa. Un tercer canvi del programa a partir del curs que ve, és la intensificació del seu caràcter experiencial. En la línia d’altres programes que imparteix la Universitat, el programa UniversiMÉS incorporarà activitats que completin els continguts teòrics.

Més de 130 persones formades en 8 anys

L’UniversiMés es va posar en marxa l’octubre de 2016 i, des d’aleshores, ha format set promocions. En total, sumen 136 persones. Es tracta d’un programa d’UManresa per a persones amb discapacitat intel·lectual l’objectiu del qual és oferir als participants una experiència universitària que els faci créixer personalment i els aporti nous coneixements per ampliar el seu ventall d’interessos socials i culturals. És també una activitat transformadora de la pròpia universitat, en el sentit de fer més diversa i inclusiva la seva comunitat. UniversiMÉS el fa possible la col·laboració de la Fundació AMPANS, BBVA, la Fundació Antigues Caixes Catalanes i UManresa-FUB.