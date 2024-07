Una sèrie de diàlegs enregistrats contribuirà a difondre reflexions sobre lideratge i valors

La Càtedra de Lideratge en Valors ha fet públic un vídeo que recull una conversa entre Manel Estiarte, exwaterpolista i directiu d'equips esportius d'alt rendiment, i el periodista i Doctor Honoris Causa de la UVic-UCC Ramon Besa. Es tracta de la primera peça audiovisual d’una sèrie que pretén divulgar i fer accessibles reflexions sobre lideratge i valors. Aquesta i les següents es publicaran al web de la Càtedra (lidva.org) i a les xarxes socials d’UManresa (@umanresa).

El diàleg entre Estiarte i Besa, titulat “Paraules que activen voluntats”, parla de la por com a activadora de la reflexió; de la necessitat d’actualitzar el concepte de lideratge per adaptar-lo a la visió de les noves generacions; de la importància de gestionar els equips des d’una visió humanista per aconseguir un millor rendiment i l’assoliment d’objectius; de fugir de l’associació del lideratge amb la perfecció; i de la importància d’envoltar-se d’equips integrats per bones persones.

Altres diàlegs enregistrats tenen com a protagonistes Francesc Torralba, director de la Càtedra Ethos d’ètica aplicada de la Universitat Ramon Llull, i Valentí Martínez, director acadèmic de la Càtedra de Lideratge en Valors de la UVic-UCC, Carlota Riera, directora acadèmica de la Càtedra de Lideratge en Valors, Sílvia Mas, vicerectora del Campus Manresa de la UVic-UCC, Carmen Gomar, directora de la Càtedra de Simulació i Seguretat del Pacient de la UVic-UCC, o Albert Estiarte, subdirector de la Càtedra de Lideratge en Valors. Les converses tracten sobre l’exemplaritat, l’honestedat i l’agraïment com a eines de transformació de l’entorn, sobre el líder com a creador/comunicador de visions il·lusionadores i com a transmissor d’un propòsit que engresca i que canalitza el compromís de l’equip; sobre conceptes com l’excel·lència, l’èxit i el fracàs; el relat i la paraula com a eines mobilitzadores; o el sentit dels valors en un context d’individualisme creixent.

Escenaris que interpel·len

Els diàlegs han estat concebuts com a peces audiovisuals curtes d’uns deu minuts de durada on, en ocasions, el context també és interpel·lador. Per això, alguns dels vídeos s’han rodat en l’escenari habitual d’iniciatives transformadores que són exemples de lideratge en valors. Entre els espais que han acollit aquestes converses hi ha la Fundació Alícia, el taller “L’Art de Viure” d’AMPANS o l’escola bressol Upetita d’UManresa.