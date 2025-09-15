El Campus Professional UManresa comença el curs estrenant les noves instal·lacions del CFGS de Pròtesis Dentals a la Clínica Odontològica
El nou any acadèmic al centre d'estudis de la UVic-UCC s’ha iniciat amb 226 estudiants
Redacció
L’estrena de les noves instal·lacions del CFGS de Pròtesis Dentals a la nova Clínica Odontològica Universitària és la principal novetat del curs 2025-2026 al Campus Professional UManresa. L’estudiantat del cicle de Pròtesis, 23 de primer curs i 25 de segon, s’ha incorporat a les aules entre el 9 i el 12 de setembre. En aquesta ocasió estrenen dos laboratoris de pròtesis dentals, una aula CAD-CAM i dues aules teòriques, que han alliberat espais de l’edifici FUB2 que, des d’aquest curs, estaran a disposició dels estudis d’empresa, tant dels de cicle com dels de grau i de formació continuada.
Amb aquestes noves instal·lacions, UManresa serà el primer campus universitari on conviuran estudiants de CFGS de Pròtesis Dentals i del grau en Odontologia, fet que permetrà als estudiants del Campus Professional veure com treballen els odontòlegs amb qui hauran de col·laborar professionalment en el futur. Segons explica el director de la Clínica Odontològica, Oriol Bataller, “aquest és un tret diferencial que fa única l’oferta formativa d’UManresa en aquest àmbit”.
A més d’acollir les instal·lacions formatives vinculades al CFGS de Pròtesis Dentals, la Clínica Odontològica serà l’espai on s’impartiran els primers cursos d’especialització per a odontòlegs, organitzats per la Facultat de Medicina de la UVic-UCC i l’Escola de Postgrau en Salut d’UManresa. A més, a partir del mes de setembre de l’any 2026, acollirà la formació pràctica de l’estudiantat del grau en Odontologia.
La Clínica Odontològica té una superfície de 3.000 metres quadrats distribuïts en dues plantes. L’equipament està dotat de consultoris per a l’activitat assistencial i docent, aules formatives i laboratoris. Concretament, disposa de quatre boxs, tres dels quals es destinaran a la formació i un quart a la realització de tractaments quirúrgics complexos. El centre disposarà de tecnologia d’última generació, a l’avantguarda de la salut bucodental, com ara escàners digitals i un TAC.
Vocació social de la Clínica Odontològica
En l’àmbit assistencial, la Clínica Odontològica oferirà serveis a la població en general. L’atenció anirà a càrrec d’odontòlegs que combinaran la docència i la recerca a la Universitat amb la pràctica professional. Un dels elements que definiran aquesta activitat assistencial és la seva vocació social, ja que s’està avançant en la definició d’acords amb administracions públiques per fer accessibles els serveis odontològics al conjunt de la població.
Més de 200 alumnes al Campus Professional
El nou curs al Campus Professional UManresa s’ha iniciat amb 226 estudiants. D’aquests, 117 són de nova incorporació als cicles d’Educació Infantil, Administració i Finances, Comerç Internacional i Pròtesis Dentals. Amb el trasllat del cicle de Pròtesis Dentals, UManresa completa l’especialització dels edificis per àmbits formatius, un procés que es va iniciar amb la construcció de l’edifici FUB4, que aplega tots els estudis d’Educació i on es va traslladar l’alumnat del CFGS d’Educació Infantil. Els estudis vinculats a l’àrea d’empresa, Comerç Internacional i Administració i Finances, comparteixen edifici i espais amb els estudis de grau en Administració i Direcció d’Empreses i Gestió de la Societat Digital, fet que permet aprofitar sinergies i afavorir el contacte entre aquests futurs professionals.
