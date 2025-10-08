Una lliçó sobre les matemàtiques a la vida quotidiana inaugura el nou curs del programa USènior d'UManresa
Un centenar de persones participen a l'acte d'obertura del programa per a majors de 55 anys d'UManresa
Regió7
Tots som consumidors de matemàtiques en el nostre dia a dia, ni que només sigui de forma passiva. Amb tot, aquest dimecres el professor Juli Pérez, va convidar l'alumnat i el professorat del programa USènior a ser-ne usuaris actius i a utilitzar-les com a eina per tenir una mirada crítica cap al món que els envolta. Va ser en el marc de la inauguració del curs 2025-2026 del programa d'UManresa per a persones majors de 55 anys, davant d'un auditori de més de cent persones.
Juli Pérez, llicenciat en Ciències Matemàtiques i, professor de l'Institut Pius Font i Quer, ara ja jubilat, va articular la seva lliçó inaugural a partir de diferents exemples de la vida quotidiana en els quals les matemàtiques tenen un paper important. Entre altres, va fer referència a l'aritmètica del rellotge; als algoritmes que hi ha darrere d'una targeta de crèdit o del document d'identitat; a les proporcions que es troben als cànons de bellesa, tant a la natura com a l'art; i també a les probabilitats de guanyar un premi a la loteria. Pérez és professor del programa USènior des del 2024 i, aquest curs, hi impartirà un monogràfic sobre Història de les Matemàtiques i un altre sobre nombres matemàtics amb personalitat pròpia.
L'acte d'inauguració va ser conduït per la coordinadora del programa, Àngels Fusté, que va explicar les darreres novetats que ha incorporat el programa, com ara la consolidació dels seminaris curts d'entre 4 i 6 hores per completar l'oferta de seminaris més llargs, l'horari de matí, que se suma al de la tarda, i la inclusió d'activitats vivencials per completar els continguts de l'aula. L'objectiu és adaptar les diferents propostes "a la diversitat d'interessos i disponibilitats de l'alumnat i, alhora, fer-ne una vivència significativa i transformadora per a les persones a través del coneixement". La regidora de Gent Gran de l'Ajuntament de Manresa, Mariona Homs, va intervenir per subratllar "la importància de la formació continuada al llarg de la vida de les persones com a eina de cohesió social" i també per a la millora de la seva qualitat de vida. La vicerectora de Territori i Compromís Social de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya, Carlota Riera, va cloure l'acte posant el programa USènior com a exemple de "la missió transformadora de la universitat" i com una manera d'"eixamplar-ne els límits per posar-la al servei de la societat".
