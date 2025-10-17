Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

L’Ajuntament i UManresa posen en valor l’etapa educativa 0-3 amb una jornada per a professionals d’escoles bressol

La jornada inclourà xerrades, tallers i presentació d’experiències d’escoles

L’Ajuntament i UManresa posen en valor l’etapa educativa 0-3 amb una jornada per a professionals d’escoles bressol / UManresa

Donar protagonisme a les persones que treballen a les escoles bressol. Aquest és l’objectiu de la jornada “De mestres a mestres: converses sobre el 0-3”, que han coorganitzat l’Ajuntament de Manresa i els estudis d’Educació de la Facultat de Ciències Socials de Manresa. La jornada, que es farà el dia 15 de novembre a les instal·lacions d’UManresa, donarà veu a les professionals d’aquesta etapa educativa, els proporcionarà un espai de trobada i de diàleg, i servirà per divulgar experiències de bones pràctiques en aquest àmbit. La jornada és gratuïta, està oberta a docents d’aquesta etapa educativa i compta amb el reconeixement del Departament d’Educació de la Generalitat. Les inscripcions per participar-hi es poden fer en aquest enllaç.

La inauguració de la jornada anirà a càrrec del regidor d’Educació de l’Ajuntament de Manresa, Pol Huguet, i del degà de la Facultat de Ciències Socials de Manresa, Marc Bernadich.

“De mestres a mestres: converses sobre el 0-3” s’obrirà i es tancarà amb dues conferències. La primera anirà a càrrec d’Eva Sargatal, mestra d’infantil, divulgadora i impulsora del reconeixement d’aquesta etapa educativa. Sargatal pronunciarà la conferència titulada “El quotidià com a forma de vida”. Així mateix, la cloenda anirà a càrrec de Marta Roig, bibliotecària i secretària tècnica del Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil. La conferència que oferirà duu per títol “Al ritme de les paraules”.

Compartir experiències d’èxit en l’etapa 0-3

A més de les dues xerrades, la jornada inclourà la presentació de quatre experiències d’èxit desenvolupades per les escoles bressol Bressolvent, Petit Príncep, Estel i Upetita. Aquestes experiències giraran al voltant dels estils de criança, les cures de les persones cuidadores, la literatura infantil i la importància de l’observació a l’etapa 0-3.

Un altre bloc de la jornada estarà format per tallers formatius. Els tallers que s’han programat tractaran sobre el potencial científic dels infants de 0 a 3 anys, sobre els espais exteriors, la diversitat a l’aula i la presa de decisions en els equips educatius. Els tallers els impartiran les docents dels estudis d’Educació d’UManresa, Loli Vázquez i Laura Torreguitart; la mestra i màster en Neuroeducació, Ita Sánchez, i Aina Llotge, Núria Morros i Sílvia López, membres de l’equip del CDIAP Manresa.

