UManresa posa en contacte 36 estudiants i una vintena d’empreses en una nova edició de la Fira Borsa de Treball
La jornada ha inclòs la xerrada titulada “Del talent individual a l’èxit col·lectiu” a càrrec d’Oriol Montanyà
Regió7
36 estudiants dels graus en Administració i Direcció d’Empreses (ADE) i de Gestió de la Societat Digital de la Facultat de Ciències Socials de Manresa han participat aquest dijous, 23 d’octubre, en una nova edició de la Fira Borsa de Treball, un esdeveniment que posa en contacte les empreses que busquen talent universitari i l’estudiantat que vol complementar la formació amb una estada de pràctiques remunerades. Una de les principals novetats d’aquesta edició és que les estades de pràctiques en empreses són obligatòries per a l’estudiantat de tercer curs del grau en Gestió de la Societat Digital. Durant la fira, les empreses van fer un total de 146 entrevistes.
La Jornada d’Empreses Prèmium, impulsada pels estudis d’Empresa de la Facultat de Ciències Socials de Manresa, és un espai de connexió entre el teixit empresarial del territori i la universitat. L’esdeveniment inclou, a més de les entrevistes, una xerrada d’interès tant per a les empreses com per a l’estudiantat dels estudis d’Empresa d’UManresa. En aquesta ocasió, el conferenciant va ser Oriol Montanyà, que va pronunciar la xerrada titulada “Del talent individual a l’èxit col·lectiu”. Montanyà és doctor en Economia i Empresa, llicenciat en Sociologia i Periodisme, docent a la UPF Barcelona School of Management, assessor d’empreses i articulista sobre temes de lideratge i estratègia a La Vanguardia.
La jornada, un exemple més de la col·laboració entre la universitat i el sector empresarial, va reunir prop d’un centenar de participants, entre representants d’empreses, estudiants i membres de la comunitat UManresa – FUB.
Les 3 actituds i les 6 habilitats bàsiques del talent que necessiten empreses i organitzacions
En la seva conferència, Oriol Montanyà va repassar les actituds i habilitats necessàries que han de tenir les persones que formen part o treballen en una empresa o organització. Va exposar les diferències entre les competències individuals i les col·lectives i va parlar de l’equilibri necessari entre ambdues per a l’èxit de les organitzacions.
Pel que fa a les competències col·lectives d’una empresa o organització, va destacar la importància de disposar d’un model clar i una estratègia ben definida, un sistema de formació potent, unes regles de governança clares, una gestió basada en processos i projectes, una bona política de comunicació interna, uns objectius ben alineats amb l’estratègia i una política retributiva adequada.
Quan es va referir a les competències individuals, va posar l’accent en les actituds com a multiplicadores dels coneixements i les habilitats que han de tenir els professionals. Les va definir com “el valor determinant” i en va destacar tres que, segons les recerques, són les més rellevants: la humilitat, la filosofia Ubuntu —que prioritza els interessos col·lectius per sobre dels individuals— i el positivisme.
Montanyà també va presentar un llistat de les sis habilitats que més contribueixen al desenvolupament professional: la comunicació assertiva, l’exemplaritat, l’exigència, l’empatia, l’escolta activa i la mentoria.
Unes pràctiques que cobreixen el 70% del cost de la matrícula
Les pràctiques retribuïdes que realitzen els estudiants dels estudis d’Empresa d’UManresa continuen sent una via clau per al finançament dels estudis universitaris i per a la seva inserció laboral. Durant el curs 2024-2025, 54 estudiants del grau en Administració i Direcció d’Empreses (ADE) han percebut un total de 201.933 €, un 15% més que el curs anterior. Aquesta quantitat representa una mitjana de 3.740 € per alumne, amb la qual poden cobrir el 70% del cost de la matrícula. D’aquests, 16 han superat els 5.000 € de retribució.
A més, tres estudiants han pogut finançar totalment o parcialment la matrícula gràcies a la gestió de la bonificació de la Fundae per part de les empreses on treballen, amb un import total de 6.561 €, que ha permès bonificar 6.001 € a la Seguretat Social. En total, el finançament privat rebut pels estudiants d’ADE ha estat de 208.494 €, a banda de les beques FUB i les públiques.
Pel que fa al grau en Gestió de la Societat Digital, aquest curs s’han incorporat els primers quatre estudiants a pràctiques retribuïdes, que han percebut conjuntament 6.546 €, amb una mitjana de 1.637 € per alumne, cobrint així el 31% del cost de la matrícula. Un d’aquests estudiants ha pogut finançar la totalitat de la matrícula (4.967 €) gràcies a la gestió de la bonificació de la Fundae per part de l’empresa, que també ha estat bonificada íntegrament a la Seguretat Social.
En total, el finançament privat rebut pels estudiants de Gestió de la Societat Digital ha estat de 11.513 €, a més de les beques FUB i les públiques.
