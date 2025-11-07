Universi+, el programa universitari per a persones amb discapacitat intel·lectual, inicia el curs amb 46 alumnes
Els estudiants que participen en aquesta nova edició a la UManresa ho poden fer gràcies a les beques atorgades per la Fundació Antigues Caixes Catalanes i BBVA
Redacció
46 de les persones que aquest curs participen en el programa Universi+ per a persones amb discapacitat intel·lectual d’UManresa han recollit les beques que els permeten accedir a aquesta formació de manera gratuïta. Universi+ arriba aquest any a la novena edició gràcies a la suma d’esforços entre les entitats i institucions organitzadores: UManresa, Ampans, la Fundació Antigues Caixes Catalanes i BBVA. El programa, que ha anat evolucionant al llarg dels anys, incorpora novetats pel que fa a la durada del curs inicial, nous continguts i noves metodologies.
El grup de 20 alumnes que fan el curs inicial es van incorporar a les aules el dia 2 d’octubre. A diferència d’anteriors edicions, les classes passen a ser setmanals en lloc de quinzenals, i la formació es concentrarà en un sol curs i no en dos anys acadèmics. Pel que fa al contingut, s’hi incorporaran continguts vinculats al lideratge, que es desenvoluparan amb la col·laboració de la Càtedra de Lideratge en Valors, i sobre educació emocional. A més, per primera vegada algunes formacions incorporaran la metodologia de la simulació, una de les eines d’aprenentatge transversal a totes les formacions que imparteix UManresa.
A banda dels 20 alumnes que fan la formació inicial, 21 persones més s’han inscrit en les activitats de formació continuada que es van incorporar al programa el curs passat, i 5 formen part d’Universi+ Plus, un programa que fa partícips aquests estudiants en els grups de treball sobre els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’alumnat del grau en Mestre d’Educació Infantil. Amb les activitats de formació continuada que es faran durant els pròxims trimestres, fins a 80 persones es beneficiaran d’aquest programa, que també creix pel que fa al seu abast territorial, ja que enguany hi participaran estudiants procedents del Bages, el Berguedà, Osona, l’Anoia i el Ripollès.
Programa de beques
Des de la primera edició, Universi+ ha comptat amb la complicitat i el compromís de diverses institucions, com la Fundació Ampans, la Fundació Antigues Caixes Catalanes i BBVA. Aquestes dues darreres assumeixen el cost econòmic del programa, amb un programa de beques que elimina les possibles barreres econòmiques per a l’accés a aquesta formació.
El lliurament de les beques que es va fer el dia 30 d’octubre va comptar amb la presència i les intervencions de la vicerectora de Territori i Compromís Social de la UVic-UCC, Carlota Riera Claret; el president de la Fundació Ampans, Lluís Sánchez Seuba; el director de la Zona Catalunya Central de BBVA, Robert Figuera Cristòfol, i Jaume Ribera, president de la Fundació Antigues Caixes Catalanes.
Segons Carlota Riera, aquest és un programa “autèntic” i les persones que hi participen són persones “exemplars, que encomanen la seva actitud i entusiasme i que fan que la Universitat sigui una mica millor”. Per la seva banda, el president de la Fundació Ampans, va posar en relleu que les 80 beques que s’atorgaran aquest any “són molt més que una xifra. Són 80 històries, 80 somnis i motius per creure en el que fem”. Seuba també va atribuir la clau de l’èxit del programa als participants, que “són el motor d’aquest projecte gràcies a la seva actitud”.
Jaume Ribera, president de la Fundació Antigues Caixes Catalanes, va explicar que "la Universitat ha de ser cada cop més diversa i inclusiva. Des de la Fundació, que creiem en el talent i l’empoderament de les persones, pensem que Univer+ us ofereix l’oportunitat de créixer i d’aportar una nova mirada contribuint amb el vostre granet de sorra a la societat". Finalment, Robert Figuera, director de la Zona Catalunya Central BBVA, va afirmar que "com a societat tenim el repte immens de continuar construint ponts i eliminar barreres. I des de BBVA volem ser part activa d'aquesta transformació, aportant el nostre suport i el nostre impuls, fent possible un projecte que posa el focus en la capacitat i normalitza la diversitat".
Una universitat més inclusiva
Universi+ s’adreça a persones amb un grau de discapacitat intel·lectual reconegut inferior al 65% i que estiguin actives laboralment. Als participants també se’ls requereix un nivell de lectoescriptura, de càlcul, de comprensió i expressió verbal suficients per seguir els continguts del curs. El programa, que va ser pioner i innovador quan es va posar en marxa l’any 2016, ha anat creixent, diversificant i adaptant amb el principal objectiu que tot el seu estudiantat s’integri a l’activitat i la vida universitària amb igualtat de condicions que la resta d’estudiants. Així, a banda d’oferir una experiència universitària i d’afavorir el creixement personal i els coneixements dels participants, Universi+ contribueix a transformar la universitat i la seva comunitat, que esdevé més diversa i inclusiva.
Des de l’any 2016 fins ara, el programa ha format més de 200 persones, a les quals s’hi sumaran la cinquantena que hi participaran aquest curs, algunes de les quals ja havien format part del programa en anteriors edicions.
