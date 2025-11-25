El geògraf Jordi Bayona reflexionarà sobre l'èxode urbà a l'UManresa
La xerrada es farà a l'edifici de la FUB2 en el marc del programa transversal de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya
Regió7
El geògraf i demògraf Jordi Bayona serà un dels convidats que debatran i reflexionaran dimarts 2 de desembre a l'edifici de la FUB2 de Manresa sobre els moviments migratoris. Sota el títol, Podem parlar d’èxode urbà? Les migracions residencials a Catalunya, el reconegut geògraf protagonitzarà una de les xerrades en el marc de les activitats del programa transversal de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC).
Jordi Bayona és professor agregat Serra Húnter al Departament de Geografia de la Universitat de Barcelona i investigador associat al Centre d’Estudis Demogràfics. Actualment, forma part de l'equip del Grup de recerca Globalització, migracions i espai.
En la seva trajectòria, destaquen les investigacions centrades en l'anàlisi dels fluxos migratoris, tant interns com internacionals, les poblacions immigrades tenint en compte també les seves característiques sociodemogràfiques. A més, ha analitzat el procés d’assentament de les migracions, estudiant àmbits com les pautes de localització espacial, l’accés a l’habitatge o al mercat laboral i el món escolar.
L'acte se celebrarà el pròxim dimarts 2 de desembre, a les sis de la tarda, a la sala d'actes de l'Edifici FUB2 de Manresa.
- Li roben el patinet a Igualada, el troba a través del seu GPS i s'enfronta al lladre per recuperar-lo
- Ramón Vallés, pilot d'Igualada: 'Quan aterro a Barcelona m'encanta ensenyar als passatgers Montserrat des de l'avió
- Dos mossos eviten el suïcidi d’una adolescent quan estava a punt de saltar d’un pont sobre la carretera
- Una gran hemorràgia després del part va delatar la mare inculpada per la mort del seu nadó a l'Alt Urgell
- Aquestes són les races de gossos que els veterinaris aconsellen no tenir, però que molta gent posseeix
- Robatori a punta de pistoles falses en un supermercat de Cardona: els tres lladres fugen en cotxe i els detenen a Callús
- Un assassí, narcotraficants coneguts i violadors: la policia demana ajuda per detenir els 10 fugitus més buscats
- D’on ve el calamar que mengem a Espanya?