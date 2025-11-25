Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El geògraf Jordi Bayona reflexionarà sobre l'èxode urbà a l'UManresa

La xerrada es farà a l'edifici de la FUB2 en el marc del programa transversal de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya

La xerrada tindrà lloc a la sala d'actes de l'edifici de la FUB2 de Manresa

La xerrada tindrà lloc a la sala d'actes de l'edifici de la FUB2 de Manresa / Arxiu/Mireia Arso

Regió7

Manresa

El geògraf i demògraf Jordi Bayona serà un dels convidats que debatran i reflexionaran dimarts 2 de desembre a l'edifici de la FUB2 de Manresa sobre els moviments migratoris. Sota el títol, Podem parlar d’èxode urbà? Les migracions residencials a Catalunya, el reconegut geògraf protagonitzarà una de les xerrades en el marc de les activitats del programa transversal de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC).

Jordi Bayona és professor agregat Serra Húnter al Departament de Geografia de la Universitat de Barcelona i investigador associat al Centre d’Estudis Demogràfics. Actualment, forma part de l'equip del Grup de recerca Globalització, migracions i espai.

En la seva trajectòria, destaquen les investigacions centrades en l'anàlisi dels fluxos migratoris, tant interns com internacionals, les poblacions immigrades tenint en compte també les seves característiques sociodemogràfiques. A més, ha analitzat el procés d’assentament de les migracions, estudiant àmbits com les pautes de localització espacial, l’accés a l’habitatge o al mercat laboral i el món escolar.

Notícies relacionades i més

L'acte se celebrarà el pròxim dimarts 2 de desembre, a les sis de la tarda, a la sala d'actes de l'Edifici FUB2 de Manresa.

TEMES

