Com pots detectar pigues sospitoses que apareixen als peus amb l’edat?
La podòloga de la Clínica Universitària de la Fundació Universitària del Bages, Carla Sánchez, adverteix de la importància de revisar periòdicament la pell per detectar possibles taques noves en edats avançades
Carla Sánchez
Les pigues són taques habituals de la pell, generalment inofensives, que poden aparèixer en qualsevol part del cos. Quan surten a la planta dels peus, als palmells o sota les ungles, s’anomenen nevus acrals. Poden ser congènites (des del naixement) o adquirides (al llarg de la vida). Amb l’edat, el més habitual és que desapareguin i que no en sorgeixin de noves a partir dels 50-60 anys; per això, una piga nova en edat adulta avançada requereix valoració mèdica.
Solen tenir un sol color (marró, negre o rosat), forma rodona o ovalada, poden ser planes o lleugerament elevades i no acostumen a canviar. Tot i això, poden variar entre persones.
Els peus sovint passen desapercebudes, especialment en zones com la planta o entre els dits, fet que dificulta detectar canvis. Per això, és recomanable revisar-los periòdicament. Per identificar possibles signes d’alerta, és útil seguir la regla ABCDE (sigles que es refereixen a asimetria, bordes —vores, en català—, color, diàmetre i evolució).
L’asimetria (A), si una meitat de la piga és diferent de l’altra, pot ser un signe d’alerta; també ho poden ser les seves vores —bordes (B)—, si són irregulars o estan difuminades; si presenten colors (C) de diferents tons o han experimentat canvis recentment; si superen els 6 mil·límetres de diàmetre (D) o bé estan en creixement; i, finalment, l’evolució (E), per si s’identifiquen canvis de mida, forma, color o símptomes com ara picor, dolor o sagnat.
Davant qualsevol d’aquests signes, cal consultar un professional. En aquesta mena de casos, la detecció precoç és clau.
L'autora de la peça, Carla Sánchez, és podòloga de la Clínica Universitària de la Fundació Universitària del Bages.
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