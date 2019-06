Chillida Leku: el gran somni d'Eduardo Chillida és realitat una altra vegada

Escultures d'acer i granit rosa omplen les onze hectàrees de jardins i boscos que componen el Chillida Leku. Als voltants d'Hernani hi ha aquest museu a l'aire lliure que reobre les seves portes després de gairebé una dècada d'inactivitat. L'acord entre la família del conegut escultor i la galeria suïssa Hauser & Wirth reviu el somni de l'icònic artista, mort el 2002.

L'origen del somni d'Eduardo Chillida



El creador de «La Pinta del Vent» i la seva dona, Pilar Belzunce, van adquirir els anys 80 el finca Zabalaga. El seu objectiu no era cap altre que convertir aquest espai aixecat el segle XVI en la seva particular galeria. Aquelles extensions de fajos i magnòlies es van transformar en un passeig pel més simbòlic del rei del ferro i el formigó. Però els focus es van allunyar de les 60 tones de Lotura XXXII o de les 27 de «Buscant la llum» el 2010.

En aquesta data, la crisi econòmica obligava a abaixar el teló del Chillida Leku. La família del considerat continuador de Julio González i Picasso no va arribar a un acord de sostenibilitat amb les institucions públiques. Encara que les seves portes no es van tancar del tot durant aquest temps: més de 50.000 persones van visitar els espais i les sales de la finca sota un restringit sistema de cita prèvia.

Obres que acull el museu

Avui, qualsevol de nosaltres, sense previ avís, pot caminar entre aquestes peces massisses de simetria monumental. Els encantadors jardins acullen, a més de les obres esmentades, altres de tan valuoses com la que homenatja el poeta Jorge Guillén, «El profund és l'aire».

No és l'únic tribut que va dedicar Chillida a personatges il·lustres. El dissenyador Balenciaga, amic de la infantesa, o Fleming són altres dels noms que van inspirar l'artista. Al costat de les escultures que els va assignar hi ha «L'arc de la llibertat», concebuda en primera instància per descansar al centre de París. I no podem oblidar-nos de la música, una autèntica constant en la vida de l'escultor. Els títols «Contrapunt» o «Música de les esferes» estan impregnades de les particularitats mètriques de Vivaldi, Mozart o Bach.

«Ecos», l'exposició inaugural

Les 40 peces colossals escampades per aquest espai natural només són una part del que ens espera. A l'interior de l'edifici es mostra una retrospectiva dedicada a l'esmentada «La Pinta del Vent». Es tracta de l'exhibició inaugural d'aquesta nova etapa del Chillida Leku.

Vista d'«Ecos», exhibició inaugural d'aquesta nova etapa del Chillida Leku

La sala 5 del museu acull, almenys fins al final del 2019, «Ecos». Es tracta d'una desena d'escultures d'aquesta sèrie la peça central de la qual és la famosa que descansa a les roques d'Ondarreta. Concretament, als peus del mont Igueldo, a Sant Sebastià, la ciutat on va néixer l'autor. Aquest recorregut il·lustra l'evolució en la manera de treballar del creador. És, sens dubte, una representació gràfica del que va ser la seva trajectòria.

Detalls i racons captivadors

L'atractiu d'aquest escenari no només rau en les enormes escultures. Les parets i bigues de fusta a l'interior de l'edifici suposen un embolcall màgic per a les seves exposicions. Les finestres de les sales emmarquen les obres que descansen als jardins com si es tractés de quadres.

Fora de la casa ens espera un altre racó especial. Parlem de la creu de metall emparada per una magnòlia. Presideix les despulles de la parella Chillida-Belzunce. Però també les d'un net, i les del jardiner i guarda de la finca, amic de la família.

Eduardo Chillida i Pili Belzunce a Grasse amb l'obra «Lurra G98» (terra xamota, 1985)

La utopia que un dia va somiar Chillida sembla convertir-se en realitat amb totes les garanties. El Chillida Leku afronta la seva segona vida amb l'esperança de superar els 85.000 visitants anuals.

Més informació a: www.museochillidaleku.com