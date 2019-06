Cinc Aquàriums que has de conèixer

Un viatge amb nens sempre demanda un pla especial per a ells, i activitats lúdiques en les quals aprenguin alhora que es diverteixen. Conèixer la fauna sempre és una bona opció, i per què no la fauna marina? Hi ha aquàriums per Espanya que ens ofereixen experiències úniques en les quals tota la família pot aprendre sobre els fons marins i els animals que els habiten. A més, és una excusa perfecta per visitar algunes de les ciutats més interessants del país, en les quals fer moltes més activitats complementàries a la visita de l'aquari.

L'Oceanogràfic de València

València és una ciutat a la qual cal anar més d'una vegada a la vida, recórrer el seu centre històric, conèixer-la en dalles i menjar una bona paella a la Malva-rosa, o als arrossars de l'Albufera. Però els nens agrairan molt poder conèixer la instal·lació oceanogràfica més gran d'Europa. Situada a la bella i impressionant Ciutat de les Ciències i les Arts, l'Oceanogràfic disposa d'unes instal·lacions de més de 100.000 metres quadrats.

A l'Oceanogràfic València els nens gaudiran, entre altres espècies, de simpàtiques belugues

Als seus diferents aquaris es poden observar els ecosistemes marins més dispars del món. Té les úniques belugues en captivitat de tot Europa i els petits gaudiran molt amb el passeig pels túnels d'immersió que permeten viure l'experiència des de dins.

Més informació: http://www.oceanografic.org

Aquàrium Finisterrae de la Corunya

En una ciutat oberta al mar no podia faltar un aquari que ens mostrés el més interessant del món submarí. Té una part exterior i una altra d'interior. A l'exterior, les vistes de la Torre d'Hèrcules són espectaculars, i van acompanyades d'una família de foques que viuen allà. A determinades hores, podem gaudir de l'espectacle de l'alimentació d'aquests animals.

L'Aquàrium Finisterrae, conegut pels de la Corunya com «La Casa dels Peixos»

Al seu interior, l'aquari està especialitzat en la costa atlàntica i les espècies característiques de la zona. Sens dubte, el protagonista és el tauró Gastón, conegut per tots els que visiten «La Casa dels Peixos», com anomenen el lloc els de la Corunya.

Més informació: http://www.coruna.gal/portal/gl?argIdioma=gl

L'Aquàrium de Barcelona

Els nens gaudiran de Barcelona, ja que també és una ciutat pensada per a ells, amb múltiples atractius, entre els quals destaca el Parc d'Atraccions del Tibidabo, que ofereix unes espectaculars vistes de la ciutat. Ja al port, L'Aquàrium de Barcelona és una altra de les atraccions indispensables en família. Està especialitzat en el mar Mediterrani i el seu tanc principal és un dels més grans del món, amb uns 3.700 metres cúbics d'aigua. El seu túnel de vidre sota l'aigua és espectacular, com la curiosa zona dedicada als peixos verinosos.

L'Aquàrium de Barcelona acull algunes de les espècies més interessants per als petits

Més informació: https://www.aquariumbcn.com/ca/

Loro Parque de Tenerife

Malgrat que el nom pot despistar, Loro Parque és un zoològic amb tot tipus d'espècies, entre elles les marines. El seu aquari és dels més espectaculars d'Espanya. Cal destacar-ne els més de 200 espècies d'aigua dolça i salada i, per descomptat, el pingüinari, amb pingüins que van ser rescatats en males condicions. Imprescindible, també, l'impressionant túnel dels taurons.

Els delfins, una de les grans atraccios del Loro Parque. Foto: Shutterstock

Més informació: http://www.loroparque.com

Aquari d'Almuñécar

L'aquari més gran d'Andalusia és la localitat esmenada de la costa granadina. Hi viuen més de 2.000 exemplars de 100 espècies diferents. El seu màxim atractiu és l'oceanari, un impressionant tanc d'aigua amb més d'un milió de litres cúbics. Per al gaudi de tota la família, el travessa un túnel de 17 metres que permet viure l'experiència marina com si realment s'estigués al fons del mar. D'altra banda, al petit aquari cilíndric hi ha una bona mostra d'espècies que neden a la superfície.

Algunes de les especies que es poden veure en l'Acuari d'Almuñécar. Foto: andalucia.org

Més informació: http://www.andalucia.org