10 escapades 'low cost' per Europa

Com a alternativa al gran viatge, aquest estiu es poden descobrir, o revisitar, algunes de les ciutats europees més animades



Hèlsinki, Finlàndia



Els països escandinaus tenen fama de ser una mica cars, però la majoria dels mites ho són per trencar-los. La clau és saber on s'ha d'anar. I la veritat és que Hèlsinki és una ciutat que ofereix molt sense necessitat de buidar la cartera. Per exemple, en molts comerços disposen d'informació gratuïta de la ruta del barri del disseny que un mateix es pot fer sense necessitat de portar guia. Són un reduït, però interessant, conjunt de botigues curioses de moda, art o bellesa, que val la pena visitar pel seu interior.

Un bon consell és allotjar-se a l'hotel The Yards (https://www.theyard.fi/), que té una situació ideal i un preu fantàstic. És un concepte d'alberg modern basat en la idiosincràsia finlandesa, on es pot dormir en habitació individual o compartida en lliteres, i que destaca per la seva simplicitat en la decoració. A l'hora de menjar està molt bé el restaurant Jord (http://restaurantjord.fi), que elabora menús de dos plats per 23 euros, amb producte fresc i orgànic. La meva recomanació? Provar el porc rostit de granja amb salsa de col i poma. Per sopar, l'ideal és The Cock (http://thecock.fi), que combina decoració 'chic', ambient i deliciós menjar a bon preu. No se'n vagin sense provar la seva amanida de salmó. Finalment, una dada important: gaudeixin d'una interessant visita a la nova biblioteca de la ciutat, que és gratis. És un edifici d'una bellesa arquitectònica única. www.oodihelsinki.fi/en





Anvers, Bèlgica

Coneguda per ser la ciutat del diamant i bressol de grans dissenyadors de moda, és la segona més important de Bèlgica, i una de les més animades, perquè té una gran oferta cultural i musical. Sempre és una delícia passejar-hi, , bé sigui vagant pel port o recorrent-lo. Si busquen el pla relaxant perfecte, els recomano arribar fins al parc de Middelheim, i contemplar les seves escultures a l'aire lliure. Una altra proposta aconsellable és pujar a la terrassa del museu MES (https://www.mas.be/en) per gaudir de la millor vista de la ciutat, i del riu Escalda. Si els interessa el món de la moda, els agradarà seguir una ruta curiosa i molt animada per botigues 'vintage' i antiquaris. Convé començar pel carrer Kloosterstraat, i sempre càmera en mà, perquè el passeig no decep. Es pot dormir a l'Hotel Kathedraal (https://hotelokathedral.com/) a escassos minuts de la catedral, ja que sempre té bones ofertes. I per menjar el lloc ideal és Felix Pakhuis, bé a la seva terrassa mirant al port, bé al saló interior, i gaudir d'algun peix acabat de sortir del mar.

Glasgow, Escòcia

Encara que a priori no ho sembla, la ciutat més gran del país té infinits atractius que són un argument per a una escapada d'estiu. Un és la seva gran oferta cultural i arquitectònica, amb la catedral, la universitat, els museus o la singular Merchant City com a bons exemples. L'ideal és contractar un dels circuits de Walking Tours, que per menys de 10 lliures descobreixen la ciutat a peu. Glasgow també és famosa per botigues com les situades a Style Mille, que ofereixen dissenys de marca a bons preus, o les gangues que es poden trobar en botigues 'vintage' com Starry Night i Mr. Ben Retro Clothing.

A l'hora de menjar, molts dels restaurants del centre ofereixen menús a bon preu, com el divertit Two Fat Ladies at the Buttery (http://twofatladiesrestaurant.com/buttery. Sí, sí, el nom assenyala «dues senyores grasses al menjador») o l'irònic Ubiquitous Chip (www.ubiquitouschip.co.uk). No podem deixar de visitar un divendres l'Oyster Happy Hour (de 16 h a 21 h) d'A´Challtainn (https://baadglasgow.com/achalltainn): les venen a 1 lliura la unitat.

Tolosa de Llenguadoc, França



És la quarta ciutat més gran de França, i una de les més animades que conec, a qualsevol hora i cada dia de la setmana, el que suposo que es deu a la seva condició de destinació universitària. Si al matí els carrers del centre són plens de gent esmorzant o fent una mica de 'shopping', el ritme no para quan es pon el sol, i les places on hi ha els bars s'omplen de gent desitjosa de prendre una tapa amb un deliciós vi francès. Si alguna cosa té aquesta bella ciutat, a més, és que és fàcil de manejar i molt senzilla per recórrer-la caminat. Si volen seguir uns bons 'tips low cost', per dormir han de fer reserva al nou hotel de la cadena Mama Shelter (https://www.mamashelter.com/es/toulouse), instal·lat en un edifici de maó fàcilment identificable, que havia estat una antiga sala de cinema, a escassos 5 minuts del centre de la ciutat. El seu 'lobby', on fins i tot hi ha un futbolí, és molt freqüentat pels habitants locals.

El pla per a l'estiu? Les vistes des del seu terrat, gaudint d'un refrescant còctel. A l'hora de menjar s'estila molt el mercat, concretament el de Victor Hugo (https://www.marche-victor-hugo.fr/), on tenen dues opcions: menjar-hi algun peix o marisco tipus musclos, gambes o, és clar, ostres, o demanar-ho per emportar-s'ho i fer un improvisat pícnic en algun parc pròxim. Si a l'hora del sopar ens ve de gust asseure'ns en algun local amb animació però no se'ns dispari de preu, el lloc es diu Mr Georges (https://www.monsieurgeorges.fr/), és un restaurant que destaca per tenir menjar senzill, deliciós i a bon preu.

Viena, Àustria



La gran ciutat imperial té dues cares. D'una banda, la dels grans palaus, cafès centenaris, hotels amb tradició o concerts impagables; però també té la seva cara b, un costat més 'hipster' en el qual abunden llocs i plans molt interessants que no suposen un impossible per a la butxaca. Per exemple, dormir a l'hotel 25hours (https://www.25hours-hotels.com) és una experiència molt artística, ja que cada habitació està decorada amb un estil diferent, encara que haig d'advertir que cap es defineix per la simplicitat. Un plus? Com que és al districte dels museus, des de la seva terrassa, còctel en mà, pots albirar els edificis de tots. Una bona idea per a l'hora de dinar és acudir a un lloc de carrer i demanar una salsitxa, cosa realment típica a la ciutat. La meva recomanació és concretament Bitzinger, que reconeixeran pel conill gegant que decora la seva teulada, i que és a escassos metres del museu Albertina. Si prefereixen una taula interior, la carta de Glacis Beisl és molt variada i econòmica.

Rotterdam, Holanda

Amb el port marítim més important d'Europa, aquesta ciutat holandesa acull una gran població de gent jove que anima els seus dies i les seves nits. Un dels seus plans més atractius i recurrents és fer un 'tour' amb bicicleta, mitjà de transport del país per excel·lència, que et permet desplaçar-se per tots els racons. Els ajudarà a descobrir la ciutat, per tan sols un euro, l'Street Art Tour, seguint les indicacions d'una app. Una altra divertida proposta és organitzar un improvisat pícnic en algun dels seus parcs, i per a això es pot recórrer a Albert Heijn i Hema, on venen barbacoes d'usar i llençar que faran més fàcil la vetllada. Una bona opció d'allotjament és el King Kong Hostel (http://www.kingkonghostel.com), instal·lat en un edifici del conegut carrer Witte de Withstraat. És un establiment amb una relació qualitat-preu perfecta. I dues pistes més: si volen menjar patates fregides –hi ha una gran tradició d'aquesta especialitat–, facin-ho al 'foodtruck' Fritez Haute Fritur (https://www.facebook.com/fritezhautefriture/), però si prefereixen formatges o embotits, vagin al mercat Fenix Food Factory (http://www.fenixfoodfactory.nl).

Basilea, Suïssa

Per descomptat Suïssa no destaca per ser una destinació barata; però, ho repeteixo, també aquí cal saber on anar, i de quina cara de la ciutat gaudir. Basilea, en concret, és una ciutat habitada per multitud d'estrangers expatriats per feina, i la majoria treballen en alguna de les dos grans farmacèutiques multinacionals, instal·lades a la perifèria de la ciutat. Per això hi ha molts plans, i proliferen hotels i establiments a bon preu. Això sí, hi ha una dada que cal tenir molt en compte si no volen que el compte augmenti gairebé el doble: moderin-se amb el vi; el preu á la ciutat és el doble de car que a Espanya. Un allotjament bo i assequible és l'hotel Das Breite (https://www.dasbreitehotel.ch/en), de tres estrelles, la característica del qual és que aposta fermament per l'ecologia, causa amb la qual està molt compromès, així que alhora que s'hi dorm bé es cuida el medi ambient. Com a dada informativa, i crec que molt interessant, totes les persones que s'allotgen en un hotel de la ciutat reben de manera gratuïta la BaselCard, una targeta que et permet circular lliurement amb el transport públic de la ciutat, wifi gratis i importants descomptes en museus. I si busquen divertides opcions per a l'estiu, que a més surtin 'free', no s'han de perdre s el bany al riu Rin, que segons sembla és l'activitat favorita dels locals quan salin de treballar a l'estiu. Què necessiten? Un vestit de bany, una tovallola i ganes de passar-lo bé. I si amb tant exercici els entra gana, no dubtin a anar a Brauner Mutz (https://www.brauner-mutz-basel.ch/), una clàssica cerveseria on es poden degustar salsitxes de diversos tipus.