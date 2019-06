Volunturisme: una forma solidària de viatjar

Amb el descans estival molt a la vora, són molts els que es pregunten en què poden invertir les seves dues o tres setmanes lliures de feina o estudi. Turisme? Voluntariat? Davant la disjuntiva entre viatjar o apuntar-se a un programa solidari, cada vegada són més els espanyols que decideixen combinar aquestes dues passions. El denominat voluntariat de vacances o «volunturisme» és una tendència en alça que permet conèixer una nova destinació de manera sostenible, amarar-se de la seva cultura i gaudir de l'hospitalitat de la seva gent, alhora que es contribueix al seu desenvolupament i conservació.





Ajudar durant les vacances

Experiència a Etiòpia

Avantatges dels viatges solidaris

Segons dades sobre l'acció voluntària en 2018 recollides per la Plataforma del Voluntariat d'Espanya,. Per ser solidaris no fa falta viatjar fins a l'altre extrem del món, sinó que al nostre voltant hi ha nombroses associacions sense ànim de lucre en les quals es pot donar cop una mà. Però arriba un moment en què algunes d'aquestes persones, solidàries i viatgeres, decideixen fer un pas més: pugen a un avió disposades a posar el seu temps i recursos al servei d'organitzacions que operen més enllà de les nostres fronteres.És el que li va passar a Julio S., director comercial d'una empresa tecnològica, que fa uns anys va viatjar amb la seva nòvia a Meki,, capital d'Etiòpia. «Havíem col·laborat amb diferents ONG aquí, i viscut altres experiències solidàries, donant diners€ però volíem sortir de la nostra voràgine de vida i ajudar d'una manera diferent durant les tres setmanes de vacances», explica.Aquest tipus d'experiències solidàries solen ser promogudes per organitzacions en les seves àrees d'influència i el normal és que el voluntari. Hi ha des de programes oberts a gairebé tothom que tingui motivació i aptituds, fins a altres d'específicament dissenyats per a professionals de determinats sectors, com metges, infermers, enginyers, experts en economia o mestres, entre d'altres. Així mateix també hi ha programes de voluntariat mediambiental, que porten com a bandera l'ecologia, la sostenibilitat i la biodiversitat.Com explica el Julio, a Maki, «depenent de la teva professió o qualitats, t'assignen una missió o tasca». Mentre els professionals de la salut es feien càrrec de tasques en aquesta branca, o els informàtics posaven a punt els ordinadors i ensenyaven als nens a fer-los servir, ell, professional de la publicitat amb un alt nivell d'anglès, feia classes d'aquest idioma a nens a l'escola primària de Maki.«Les classes eren de dilluns a divendres de 7 a 3 i, després, el temps d'oci el dedicàvem a jugar amb els nens, a fer activitats esportives€ El diumenge era el nostre dia lliure per a, i ho aprofitàvem per conèixer una mica el país. Vam ser a la capital, en un parc natural per veure hipopòtams€», recorda el Julio.L'experiència va ser dura, reconeix el voluntari, perquè a la feina s'hi afegien les dures condicions de vida en un lloc «superpobre»., assenyala, però val la pena: «Crec que tothom hauria de viure una cosa així almenys una vegada a la vida. Creus que ajudaràs i al final són ells els que t'ajuden a tu. Canvia la teva perspectiva del món, de veure la vida€ Les teves preocupacions no són res».

Fer un viatge solidari és una experiència enriquidora i única, que permet:

Descobrir nous llocs, realitats i cultures a través d'un exercici d'immersió total. No ser mers espectadors de la realitat del lloc al qual s'arriba. No es tracta només de visitar una ONG i conèixer la seva tasca, sinó que un viatge solidari passa per involucrar-se d'alguna manera que resulti beneficiosa per a la població local. Ajudar les ONG a ser autosostenibles i continuar operant al terreny. Practicar un turisme responsable que minimitza l'impacte negatiu en l'entorn. Conèixer persones afins i inspiradores. Persones amb les quals pots compartir temps, valors i interessos. Incorporar nous valors, millorar el nivell d'empatia (capacitat per posar-se en la pell de l'altre) i la tolerància a les diferències. Viure una experiència gratificant que perdura per sempre en la memòria.

Viatjar a països com Etiòpia, l'Índia, Kenya o el Perú i col·laborar amb una ONG? «És normal tenir por o sentir-se insegur» abans de marxar, explica el Julio, però vèncer aquestes reticències i llançar-se és 100% recomanable. En experiències com aquesta, un torna amb la motxilla carregada de molt més afecte del que ha pogut donar.