Llocs reals de Fortnite

Els deu millors restaurants, les millors atraccions o aquells llocs que un no pot deixar de visitar en un país. Aquests són els continguts que omplen les revistes especialitzades de turisme, els blogs de viatgers empedreïts o els grans documentals. Però a vegades, la manera de trobar una nova destinació pot estar en un€ videojoc? Així és. En 2017 sortia al mercat un joc anomenat Fortnite, creat per Epic Games i People Ca Fly, que ràpidament es va fer amb una legió de jugadors (i seguidors). Un èxit que no ha parat de créixer.

El de Fortnite és un món apocalíptic on els jugadors lluiten contra els zombies. Existeix també una manera de joc anomenat Battle Royale on, a més d'un grup de 100 jugadors, guanya el que aconsegueixi sobreviure, és a dir, només en pot quedar un.

Convertit en tot un e-sport, aquest videojoc té un bon nombre de picades d'ullet a la realitat, de les quals es poden extreure bones idees per visitar. Llocs molt interessants de la vida real que potser moltes persones no coneixen i que poden ser una bona excusa per treure els més petits (o el nen que cadascú porta dins) i planejar un viatge fantàstic.

Polònia

Fortnite es desenvolupa en una Illa. Diuen els seus fans que la forma d'aquesta illa té gran semblança amb el mapa de Polònia. Pot semblar molta casualitat, però el fet és que els desenvolupadors de People Ca Fly són polonesos, i segurament es tracti d'una picada d'ullet al seu país. Polònia és un país fascinant en el qual destaquen les seves dues ciutats principals, totes dues plenes d'història i d'estils diferents. Varsòvia és la capital del país i també la seu de l'empresa de videojocs.

La Catedral de Wawel, a Varsovia (Polònia). Foto: Shutterstock

El seu centre històric, conegut com a Ciutat Vella, s'enfronta als enormes edificis com el Palau de la Cultura i de la Ciència, i convida a passejar per la ruta Real o el riu Vístula. Mentre que Cracòvia conserva llocs tan màgics com la catedral de Wawel i el seu drac, la porta Florian o la Llotja dels Draps. Tots dos són dos tresors d'una història recent del continent europeu.

Els Estats Units

El país d'Amèrica del Nord està àmpliament representat en el videojoc i es barreja amb llocs inventats com Balsa Botín (sí, tots els noms són així de curiosos), un llac de ficció en el qual en un temps va haver-hi una petita illa amb una caseta. El seu aspecte recorda molt al d'una illa situada en un arxipèlag format al riu Sant Llorenç que separa el Canadà dels Estats Units. Aquest paratge idíl·lic es diu Thousand Islands.

A més, el videojoc ha evolucionat al llarg de 9 temporades que ha desenvolupat des del seu llançament. Per això, a l'illa de Fortnite cau un meteorit en un lloc anomenat Polvorín Polvoriento, que després va passar a dir-se Socavón Soterrado, davant la indignació d'alguns jugadors. El més curiós d'aquest lloc és que té certa semblança al Cráter del Meteorito Barringer, o Meteor Crater, però aquest està en ple desert d'Arizona. Es tracta d'un gegantesc forat de 1.200 metres d'ample i 180 de profunditat, produït fa 50.000 anys aproximadament.

Cràter del Meteorit Barringer, a Arizona (EEUU). Foto: Shutterstock

Sense abandonar els deserts, els creadors del joc van dibuixar una carretera que travessa l'Oasis Ostentoso i que molt probablement està basada en l'autèntica Ruta 66, igual que les gasolineres, amb un aire retro dels anys 50, o els restaurants de carretera, al més pur estil dels autèntics Diner que hi apareixen.

Portugal

I com que en aquest videojoc tot és possible, a Balsa Botín també arriba una galleda alienígena de color morat anomenada Kevin, que s'acaba fonent amb l'aigua. Aquest geomètric personatge finalment acaba per desaparèixer no sense deixar una increïble sorpresa: es transforma en un remolí a la meitat del llac.

Parc natural de Serra da Estrela, en Portugal. Foto: Shutterstock

El més cridaner d'aquest succés, que pot semblar gairebé de ciència-ficció, és que existeix un lloc a Portugal absolutament màgic i és Coão do Conchos, situat en una presa anomenada Conchos, a la Serra da Estrela. És una espècie de desguàs que genera electricitat gràcies al moviment de l'aigua a través d'un tub d'una mica més de quilòmetre i mig de longitud i més de 4,5 metres de diàmetre.

Mèxic

Els jugadors més experimentats s'han adonat que les grans piràmides del país asteca hi estan també representades. Sota el nom de Templo Tomate el que s'intueix de la realitat és el Temple de Kukulkan. Aquesta piràmide era l'edifici principal de la ciutat maia de Chichén Itzá, situada a la península de Yucatán.

Imatge de la ciutat maia de Chichén Itzá, en la Península de Yucatán (Mèxic). Foto: Shutterstock

La piràmide real té al peu de l'escalinata dos caps d'una serp emplomada, una deïtat mitològica maia, i en el videojoc és un gran tomàquet qui culmina el temple. A més, s'inclou un lloc anomenat Escalones Estivales que té una enorme influència de l'impressionant conjunt arqueològic de Teotihuacán.

Rapa Nui

Els "caps de pedra" del videojoc són un reflex bastant fidel dels Moais. En aquest cas no cal rebuscar gaire per saber que es tracta de les més de mil enigmàtiques estàtues monolítiques que campen en la vida real per Rapa Nui, també coneguda com a Illa de Pasqua. Tot en aquesta terra llunyana, que es troba a la Polinèsia Xilena, està envoltat, no només d'aigua, sinó també de misteri.

Conjunt de Moais, a lIa de Pàsqua (Xile). Foto: Shutterstock

Els fans dels videojocs poden descobrir i viatjar amb la seva imaginació, més enllà de la pantalla, per altres llocs com Escòcia o Hawaii, o passegen per Vancouver, Londres o l'Everest.

La realitat supera la ficció, i és font d'inspiració.