Carolina Cerezuela: "La meva vida és un viatge constant"

Nascuda a Elx (Alacant) i amb el cor i la seva llar a cavall entre Mallorca i Madrid, Carolina admet que la seva vida és "un viatge constant". En sentit literal i figurat. Des que aquest conegut rostre de la televisió espanyola va començar la seva nova aventura sobre els escenaris amb el duo musical Anglada Cerezuela, els quilòmetres i les noves experiències no han deixat de multiplicar-se.

En alguna ocasió has dit "soc molt viatgera, quan es tracta de cantar"...

Sí, la música és una de les coses que et permeten viatjar sense necessitat de moure els peus de terra, perquè les cançons et transporten en àmbit emocional, et fan recordar, et fan sentir... Tota la meva vida ha estat i és un viatge constant però, si estic quieta, puc seguir viatjant a través de la música. És un luxe.

La música és un viatge sensorial, però a més t'ha portat a molts racons de la geografia espanyola, t'has parat a comptabilitzar quilòmetres?

Ufff, no, però són moltíssims. Amb Manzana de caramelo, el primer treball amb Jaime Anglada, vàrem actuar en més de 200 racons de tot Espanya. I en aquest moment s'està forjant la gira de Detrás del corazón. Després de la presentació, més concerts, més gira, més ciutats, més viatges...

I sumem el viatge a Nashville (Tennessee) per gravar aquest segon àlbum. Per què vau decidir creuar la bassa gran?

Volíem que aquest viatge fos una combinació, una experiència professional i personal. Creiem que treballar en el bressol de la música country, a les ordres del productor Brad Jones, amb els músics d'allà... es nota en el resultat musical i val la pena, però si ens estiguéssim equivocant, viure una experiència així mai és un error.

Resulta curiós que precisament vas conèixer Jaime Anglada en un aeroport. Estàveu predestinats a ser "companys de viatge"?

Sí, sí (riu). Ens vam conèixer en el finger d'un avió en un vol Madrid-Palma. Els dos fèiem un vol Palma-Madrid i una amiga en comú ens va presentar. Li vam demanar la lletra d'una cançó per a una ONG i quan vam aterrar l'havia escrit a la part de darrere del bitllet. Aquest viatge ens va fer trobar-nos i marcar la nostra relació.

Com de freqüents són aquests vols Madrid-Palma de Mallorca?

Pràcticament visc en un avió, com qui diu... perquè la meva família està a cavall entre aquestes dues ciutats. En Carlos i jo sempre hem estat molt nòmades, un mes aquí, un altre allà, ens movem molt... A aquests vols i als viatges amb Anglada Cerezuela he de sumar que, de vegades, quan torno a casa, agafo els nens i me'n vaig allà on està en Carlos treballant. Per tant, per motius personals o professionals, les maletes gairebé sempre estan preparades.

Deus ser una experta preparant l'equipatge...

Puc fer una maleta per a cinc persones en mitja hora. A més, soc molt pràctica, soc una dona que per a una setmana viatjo amb maleta de mà i no facturo.

Què és el que mai falta en aquesta maleta?

Els meus imprescindibles són un potet de desinfectant de mans i un pot del meu perfum.

Què tal portes aquest tràfec de viatges?

El porto molt bé. El que em resultaria esgotador és estar cada dia al mateix lloc fent exactament el mateix. Viatjar és un regal, una experiència meravellosa. En un dia de viatge vius molt més que qualsevol altre dia. Guanyes la batalla al temps, l'exprems i sembla que el dupliques.

Com és viatjar com una família nombrosa?

És molt divertit. Hem viatjat amb ells des de sempre. El passaport de la meva filla Carla, que ara té 11 anys, el tenim guardat perquè en el seu primer any de vida va viatjar a destinacions com l'Argentina, els EUA, la Xina... També a Eivissa, Barcelona, Londres... Segons vas sumant nens, és cert que la cosa es va posant més difícil, però ho seguim fent, no ens fa mandra. Per a nosaltres és una desconnexió brutal i, per a ells, és un regal poder ensenyar-los a viatjar, que coneguin diferents cultures, diferents menjars, que sàpiguen què passa quan pugen a un avió, etc.

Quina és la teva idea de paradís per passar unes vacances?

Hi ha un lloc meravellós per anar de vacances, que repeteixo any rere any: la meva casa (rialles). Per a nosaltres vacances és no preparar maletes, fer un intensiu de nens, gaudint de la família. I sempre que podem evitem volar en dates assenyalades, com l'estiu, Nadal, Setmana Santa...

Si algú et digués, "vaig a Espanya, què visito?" Què li recomanaries?

Les meves dues ciutats: Madrid i Palma de Mallorca. Palma és una ciutat molt completa, molt manejable, en deu minuts ets a la muntanya, al mar o en un nucli antic fantàstic. I té un clima fantàstic...

I en àmbit internacional? Amb quina destinació et quedes i quina et falta per visitar?

Per sort, a les destinacions d'"em moro per anar-hi", ja hi he anat: Buenos Aires, Miami, Nova York, Londres. He estat també a l'Índia, a la Xina... Però em ve de gust visitar algun destí exòtic, com les Maldives o les Seychelles. M'imagino gaudir amb els meus fills en unes platges així. Potser és el destí que em falta.