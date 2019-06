Com fer la maleta a l'estil Marie Kondo

Fer la maleta és una tasca odiada per molts, però indispensable a l'hora de viatjar. Tant se val si es tracta d'un cap de setmana o d'un mes, si es va a la platja o a la muntanya. A moltes persones els genera certa mandra preparar-la. De fet, per al 50% dels espanyols constitueix una de les principals angoixes prèvies a sortir de vacances, d'acord amb els resultats d'una recent enquesta realitzada per Booking.com. Per fortuna, la japonesa Marie Kondo, guru de l'ordre a escala mundial, té les claus per fer la maleta perfecta, aquesta en la qual només viatja el necessari i que estalvia espai, pes i arrugues innecessàries.

Guia pràctica per fer la maleta perfecta

L'error més comú és transportar coses de més. Roba i calçat que no treu el cap en la destinació i que retorna al punt de sortida sense pena ni glòria. La solució? Portar l'indispensable. Per a això, l'anomenat mètode KonMari brinda algunes claus:

Fer la maleta d'un sol cop

Com que es tracta d'una tasca estressant que molts voldrien saltar-se, convé fer-la en un matí o en una tarda, d'inici a fi. Un o dos dies abans de la sortida.

Portar l'imprescindible

A l'hora de preparar l'equipatge, hem de diferenciar dues classes d'objectes: els imprescindibles i la resta. Entre els primers, destaquen el carregador del mòbil, la medicació que habitualment es pren, la càmera de fotos, les ulleres de sol i de veure i el protector solar.

Entre la resta de les coses que no són primordials, cal saber triar, segons aconsella Kondo, "aquelles que ens facin feliç". Un exemple pràctic: d'entre cinc samarretes, seleccionar les dues o tres preferides, les restants es queden a casa. Perquè resulti més fàcil prendre la decisió final de relegar peces, el millor és prescindir de totes aquelles que es porten per si de cas€ Davant els imprevistos, sempre podrem comprar el necessari en el destí (unes ulleres de busseig o unes botes de pluja, per exemple).

Marie Kondo, escriptora, empresària i consultora d'organització, creadora del Mètode KonMari

Categoritzar les coses

La japonesa, coneguda arreu del planeta per haver motivat homes i dones a ordenar el seu armari, ens aconsella dividir els objectes a transportar. Ella recomana separar en 4 categories: roba i calçat, documents (passaports, targetes, assegurança mèdica, etcètera), elements de cura personal i dispositius electrònics.

Val la pena recordar que, en el mètode KonMari, la classificació dels objectes en subgrups és un pilar fonamental. Cada subgrup té un emplaçament específic: els documents, a la bossa de mà; la roba i els elements d'higiene, a la maleta de viatge, i l'electrònica aquí i allà, segons correspongui (el carregador del mòbil sempre ha de romandre a mà durant un viatge, però un iPad potser no).

Plegar-ho tot minuciosament

Tot el «planxable» ha d'anar planxat i plegat de la manera Marie Kondo: ocupant el menor espai possible. Els texans i abrics a sota i les peces delicades, com un vestit o vestit de festa, a sobre de tot.

Amb la intenció d'aprofitar l'espai al màxim, la roba i el calçat es col·loquen de manera vertical, sense que quedin buits. Com situar el calçat? Cada membre del parell enfrontat i en sentit oposat, formant un rectangle perfecte que pugui ser fàcilment acomodat (embutxacat) entre la roba. La roba interior va doblegada i guardada en una bossa. Els elements d'higiene van en una bossa plàstica i hermètica.

Segons el citat estudi de l'empresa Booking.com, els espanyols triguem unes quatre hores a fer la maleta. Gràcies als tips de l'experta Marie Kondo es calcula que aquest temps es podria reduir a la meitat. S'han acabat els drames. S'ha acabat això d'asseure's a sobre de la maleta per tancar-la. Són tot avantatges. Ara, a fer la prova!