De ruta per Girona: una ciutat per redescobrir l'arc de sant Martí

Girona és una d'aquelles ciutats que s'han de conèixer caminat i, si és possible, en companyia. El més suggerent és començar

a la muralla, iniciada al segle IX i continuada en època medieval, des d'on hi ha una vista única del centre històric (Barri Vell). S'han de recórrer els carrerons del Call, del qual es diu que és el barri jueu més ben conservat d'Europa i que és capaç de transportar el viatger –en uns quants passos– de tornada a l'edat mitjana. A la zona alta de la ciutat hi ha la catedral en què conviuen els estils arquitectònics del romànic, gòtic i barroc.

Una curiositat: la seva nau gòtica és, amb 23 metres, la més ampla del món. Punts d'interès són també l'església de Sant Nicolau i el monestir de Sant Pere de Galli- gants, tots dos del segle XI i alguns dels millors exemples del romànic a Catalunya.

El viatger no pot deixar Girona sense passar pel pont de ferro d'Eiffel, des d'on tindrà la millor vista de les cases pintades de colors sobre el riu Onyar. El lloc perfecte per descobrir que hi ha molts arcs de sant Martí pel camí.