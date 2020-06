Descobreix Figueres, la ciutat de l'Empordà

L'Alt Empordà enamora per les seves platges d'aigua cristal·lina, penya-segats, camps de vinyes, pels seus poblets encisadors, i per la seva capital, Figueres. És una ciutat activa i moderna, amb una gran oferta cultural, patrimonial, comercial i gastronòmica. Si estiueges a l'Empordà o tens ganes de fer una escapada per aquestes terres tocades per la tramuntana, fer parada a Figueres no et deixarà indiferent. Més enllà del famós Museu Dalí, que és una visita obligatòria, podràs conèixer una ciutat amb molt d'encant.

Cultura

Teatre Museu Dalí

Conté un ampli ventall d'obres d'art que han marcat la trajectòria del pintor figuerenc Salvador Dalí (1904-1989): les primeres experiències artístiques, peces clau del surrealisme, i obres dels seus últims anys. Per descobrir el món de Dalí podràs combinar la visita al Museu Dalí amb una passejada pel centre de la ciutat, on es pot veure la casa natal de l'artista.

Museu de l'Empordà

Aplega obres de relleu dins el panorama artístic català (Sorolla, Casas, Tàpies...) i empordanès (Dalí, Santos, Reig, Planells...). Si ets amant de l'art, al Museu de l'Empordà gaudiràs d'aquestes col·leccions, un fons que es completa amb peces d'arqueologia, art medieval, pintura barroca i pintura i escultura dels segles XIX i XX que podràs admirar.

Museu del Joguet

Exhibeix pilotes, patinets, robots, cotxes, avions, baldufes... més de 4.000 joguines centenàries acompanyades de fotografies d'infants que mostra com s'hi jugava i permet situar-les cronològicament. Si entres al Museu del Joguet viuràs una aventura plena de sorpreses, una proposta interessant per a petits i grans.

Museu de la Tècnica de l'Empordà

Al Museu de la Tècnica podràs admirar la bellesa dels objectes exposats. Posar-te a la pell del col·leccionista i contemplar peces que combinaven el sentit pràctic amb l'art, com les màquines d'escriure. I posar-te a la pell de l'historiador i conèixer un temps en què la ciència i la tècnica van impulsar el progrés humà.

Museu de l'Electricitat

Mostra una col·lecció de peces i documents de la primera època d'electrificació de les comarques gironines. El Museu de l'Electricitat et permetrà conèixer de prop com van ser els inicis de l'energia elèctrica.



Patrimoni

Castell de Sant Ferran

Als afores de la ciutat trobaràs el Castell de Sant Ferran, una impressionant fortalesa del segle XVIII i la més gran d'Europa d'aquesta època. És un llegat patrimonial de primer ordre i val la pena fer-hi una visita guiada i gaudir de les activitats que s'hi programen.

1

Comerç

De compres per Figueres

El centre històric és un gran espai comercial a l'aire lliure amb una gran oferta de botigues de moda, de decoració, d'alimentació... Si t'agrada anar de compres, el miler de comerços que es poden trobar a la ciutat són un gran incentiu per passejar per l'eix comercial de Figueres.

Gastronomia

Varietat culinària

L'oferta gastronòmica de Figueres és molt variada. Hi podràs trobar des de terrasses i bars per prendre una copa o fer el vermut, fins a restaurants de gran qualitat culinària. Podràs i assaborir plats i productes típics de la zona, o per fer algun itinerari d'enoturisme.

Figueres, no et deixarà indiferent! Aprofita les primeres vacances postpandèmia per visitar destinacions turístiques de proximitat com la capital de l'Alt Empordà, la ciutat de l'empremta daliniana on hi trobaràs racons emblemàtics relacionats amb la història, la cultura, l'oci, el comerç i la gastronomia.