Aiguamolls de l'Empordà, aire primitiu

No hi ha res com aixecar el vol de la mirada i trobar només els colors de l' horitzó, i millor si aquesta línia llunyana resulta desconeguda per al viatger. Els Aiguamolls de l'Empordà són el viatge pendent de tot amant de la naturalesa i són, avui, una de les opcions més ben situades per fer rutes (a peu, en bici o en cotxe amb tota la família). En aquests moments en els quals s'imposen els desplaçaments responsables, res millor que una escapada a la segona zona humida de Catalunya formada per estanys i prats negats pels rius Muga al nord i Fluvià al sud. Una zona que s'ubica al cor de l'Empordà,

Un territori extraordinari pel que fa a patrimoni natural, en el qual es concentren quatre espais naturals catalogats que presenten un gran interès per la seva biodiversitat i geologia. Es tracta d'un escenari únic on la petjada de l'home també ha deixat un patrimoni cultural molt rellevant.

El parc disposa de 5 itineraris ben senyalitzats per realitzar senderisme, una ruta per fer en bicicleta i un itinerari literari. A l'oficina del centre d' informació es faciliten fullets als visitants en els quals els recorreguts estan detallats, i inclouen mapes, distàncies, temps, duresa, punts d'interès i tot tipus d'informació per aprofitar al màxim les possibilitats de l'entorn. La visita al Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà resulta atractiva per a grans i petits i donada la seva ubicació a la Costa Brava Nord, a pocs quilòmetres de Roses, i pot configurar-se com un excel·lent punt de referència per conèixer la Catalunya més ben preparada, també, per al turisme interior.

Si l'entorn natural i la vida salvatge ja són prou atractius per viatjar a aquesta geografia singular, no s' ha d'oblidar, per descomptat, el patrimoni cultural que també sorprendrà gratament el viatger. Trobarem els Cortals (construcció típica de la zona) ermites romàniques i, als voltants del parc, pobles d'origen pescador i les restes arqueològiques de la ciutat grecoromana d'Empúries.

Algunes dades interessants



El parc natural dels Aiguamolls de l'Empordà és un espai protegit de la província de Girona.

Té una superfície aproximada de 4.723 ha, de les quals 824 són reserva íntegrament protegida.

Els grans protagonistes dels aiguamolls són els ocells, ja que se'n poden fins a 300 espècies.



Terra, aigua i blau

És una de les zones humides catalanes més reconegudes, juntament amb el Delta de l'Ebre i el Delta del Llobregat. Les seves dimensions i els seus espais singulars naturals ofereixen la possibilitat de realitzar múltiples activitats, que resulten fàcils per a tota la família.