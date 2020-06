Pirineus, terres d'altura

El nord, en terra freda, el Pirineu català dibuixa un territori de paisatges agrestos únics, a més d'un patrimoni natural i cultural excepcional. El viatger hi trobarà una extraordinària diversitat geològica i de fauna i flora, mentre que la seva mil·lenària història, fruit de tantes i tantes cultures arribades de llunyans territoris, ha conformat un llegat únic de castells, esglésies, ponts majestuosos, cases museu i tot tipus d'obres d'art que configuren un patrimoni cultural que s'ha de veure, almenys, una vegada a la vida.

A més de la impressionant oferta cultural, a ningú se li escapen les possibilitats del territori per practicar esports en plena naturalesa i no només a l' hivern (recordem que hi ha nombroses estacions d'esquí, algunes de les quals són considerades les millors d'Europa) sinó també a l'estiu. En aquesta època es disfruta d'un clima molt agradable, sobretot, durant les nits. Per la seva òptima logística i pels serveis creats per practicar esports amb totes les garanties de seguretat i comoditat, el viatger trobarà racons a la seva mida per a una escapada o per a unes inigualables vacances.

Un bon exemple és Vall de Núria, situada a uns 2.000 metres d'altura, al terme municipal de Queralbs, a Girona, que està envoltat de cims de més de 3.000 metres, on neixen multitud de rius. Cal destacar el tren cremallera que s'ha d'agafar per arribar a destí, únic al Pirineu, amb un recorregut de més de 12 km i que salva 1.000 metres de desnivell. La delícia dels més petits.



Més muntanya

Aigua i naturalesa

Les Fonts del Llobregat ofereixen un impressionant espectacle natural del naixement del riu Llobregat, un dels que travessen Catalunya. S'ubiquen al curiós municipi pirinenc de Castellar de n'Hug (Berguedà), exactament a 1.300 metres d'altura. En aquest lloc, d'una impressionant bellesa, pot contemplar-se la naturalesa en estat pur

Joia natual

Congost de MontRebei, ubicat al Pallars Jussà - la Noguera (Lleida) és una joia natural entre

les províncies de Lleida i Osca. Es tracta d'un congost estret que parteix en dos la serra del Montsec i que permet recórrer un emocionant camí excavat a la roca que ofereix unes vistes magnífiques sobre el riu Noguera Ribagorçana

Els ulls del diable

Artiga de Lin és una bellesa de la Vall d'Aran. Als voltants hi ha els Uelhs deth Joeu o els Ulls del

Diable, on una cascada sorgida a partir de la glacera de l'Aneto, que desapareix al Forau d'Aigualluts, a la vall de Benasc, reapareix a Artiga de Lin, després de recórrer més de 4 quilòmetres subterranis.