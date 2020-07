Any de turisme de proximitat

Les destinacions de les vacances d'aquest estiu seran més aviat de proximitat. Les cases de turisme rural de la Catalunya Central podrien penjar el cartell de complet gràcies a l'allau de reserves d'aquests últims dies. Algunes zones ja s'acosten al ple, especialment per al mes d'agost. La gran diferència, però, és que enguany, i arran de la pandèmia, el client principal és de Catalunya, amb un predomini del procedent de l'àrea metropolitana, i que es decanta per fer estades més llargues. «Busquen el contacte amb la natura després d'estar cansats d'haver-se passat tants dies tancats a la ciutat», assenyala Oriol Baños, president de l'Associació d'Agroturisme del Berguedà.

Al Berguedà, segons dades de l'Associació d'Agroturisme del Berguedà, l'ocupació s'acosta al 80% a l'agost. El juliol està per sota, però la tendència dels darrers dies és a l'alça. «Ja per si mateix l'agost s'acostuma a omplir, però els números del juliol estan per sobre de l'habitual, especialment entre setmana», explica el president de l'entitat, Oriol Baños.

La covid-19 ha comportat que molts catalans optin per aquest turisme de proximitat, valorant «l'entorn privilegiat i la necessitat de gaudir de la natura després de tantes setmanes de confinament».

Canvi de perfil

A diferència del que és habitual, els responsables de les cases de turisme rural de la Catalunya Central preveuen que serà el client català el que els podria «salvar la temporada». «Generalment, a l'agost hi ha més estrangers, i ara de fora pràcticament només tenim les reserves anteriors a la pandèmia i que no es van anul·lar», expliquen propietaris de cases rurals. Diuen que el client català, «que normalment llogava cases per a un parell de dies», ara ho fa per a tota la setmana.

Una situació similar és la que es viu al Solsonès. Pilar Bielsa, presidenta de l'Associació de Turisme Rural El Solsonès, comenta que «pinta bé l'estiu, però venim d'una situació catastròfica». Comparteix que l'agost està «força ple» i que l'ocupació també és bona aquest juliol, quan han obert la majoria de les cases. «Molta gent lloga a última hora, ja que han optat per la prudència i esperar que no hi hagués limitacions de mobilitat per reservar», diu, i remarca, també, el clar predomini del client català.